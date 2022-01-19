В Загородном парке Самары появятся фонтан, скалодром и панорамный лифт

Территорию парка разделят на несколько зон: для активного отдыха и для спокойных прогулок / Фото: Табурент

В Самаре осенью 2022 года стартует реконструкция Загородного парка. Накануне, 18 января, в правительстве региона обсудили, как преобразится место отдыха горожан.

Так, в парке постараются сохранить существующие деревья, а также посадят новые. Там построят дорожки, реконструируют инженерные сети, обновят освещение. Территорию разделят на несколько зон. Одни будут предназначены для активного отдыха, другие — для тихих и спокойных прогулок.

На входе в Загородный парк появится стационарный пункт проката спортивного снаряжения, фонтан и малая сцена. Также там обустроят второй выезд с парковки.

Далее сделают спортивную зону, где разместят тарзанию, дорожки для скейтбордов и скалодром. Рядом с конным манежем сделают фуд-зону и зону развлечений с аттракционами, фонтаном и амфитеатром.

На склоне у Волги, где раньше находилась небольшая горнолыжная трасса, обустроят место для катания на санках и «ватрушках». Также планируется восстановить подъемник. Его маршрут продлят до входа в парк. Там же обустроят несколько смотровых площадок.

Кроме того, в Загородном парке восстановят дачу Сипиной. В дальнейшем в здании разместят кафе с летней верандой.

Зону отдыха приспособят для маломобильных граждан. Для них обустроят специальный спуск на пляж — панорамный лифт.

Председатель регионального правительства Виктор Кудряшов поручил как можно быстрее завершить проектирование, найти подрядчика и приступить к работам на объекте.