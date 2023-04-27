Парк Победы в Самаре: Черновские сады, памятник Карбышеву и военная техника

Гуляем по парку Победы. Фото: Алена Демина

«КП-Самара» продолжает рубрику о парках Самары. История их создания, главные особенности, а также истории людей, которые в них гуляют. Сегодня мы расскажем о парке имени 30-летия Победы.

Это целый мемориальный комплекс, который напоминает о героическом подвиге наших предков. Среди тенистых аллей стоят памятники и монументы. Поэтому в парке можно долго прогуливаться по дорожкам, вспоминая солдат, сражавшихся за родину.

Памятник самолету МиГ-15 на территории парка Победы в 1990 году. Фото: архив Евгения Маланина

Решение создать Парк Победы было принято в 1975 году — к 30-летнему юбилею Победы. На этом месте находилось два небольших озера, окруженных знаменитым раньше Черновским яблоневым садом. Но территория была запущена: водоемы заросли тиной, а яблони в саду одичали. Открытие парка состоялось лишь в 1977 году — на два года позже запланированного срока.

В 1990-е годы в центре парка Победы возвели монумент, посвященный участникам парада Победы на Красной площади в 1945 году. К 80-ой годовщине Победы в парке планируют провести реконструкцию — высадить новые хвойные саженцы, создать клумбы и обновить озеро.

Арка на входе в парк Победы. Фото: Алена Демина

Как выглядит парк Победы сейчас

Главная аллея парка Победы ведет к стеле в честь Героев Великой Отечественной войны, памятной стене и Вечному огню. Вход в нее украшает специально оформленная арка.

Памятник малолетним узникам фашистских концлагерей. Фото: Алена Демина

Слева от арки установлен памятник малолетним узникам фашистских концлагерей. Скульптура выполнена из белого известняка в виде женщины с детьми. Автор — самарский мастер Иван Мельников. Рядом с этим местом находится церковь в честь святых Бориса и Глеба.

Стела в честь Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Алена Демина

Главный мемориальный комплекс парка был открыт в 1998 году. Он состоит из стелы в честь Победы в Великой Отечественной войне и памятной стены. На ее основании высечены слова: «Вечная слава героям, павшим на фронтах Великой Отечественной войны». Здесь же горит Вечный огонь.

Памятная стена в парке Победы. Фото: Алена Демина

На стене перечислены имена самарцев, которые принимали участие в Параде Победы на Красной площади в 1945 году. Закреплены таблички с именами Героев Советского Союза: Александр Матросов, Ольга Санфирова, Дмитрий Карбышев, Иван Булкин, Михаил Сорокин и Николай Гастелло. В их честь названы улицы Советского района Самары.

Памятник Дмитрию Карбышеву. Фото: Алена Демина

Рядом с мемориалом в 1993 году установили памятник генералу-лейтенанту инженерных войск Дмитрию Карбышеву. Он погиб в мучениях в немецком концлагере Маутхаузен: его долго пытали и обливали ледяной водой на морозе. Бюст генералу расположен на высоком постаменте из красного гранита. Верхняя часть покрыта светло-серыми мраморными плитами, которые символизируют последние мгновения жизни Карбышева.

Военная техника, перевезенная из парка им. Ю. Гагарина в 2010 году. Фото: Алена Демина

В парке Победы есть естественное озеро. Рядом с ним расположена выставка военной техники времен Великой Отечественной войны. Ее перевезли из парка Гагарина в 2010 году. Сейчас в парке представлены две пушки, один бронетранспортер и самый известный танк Второй мировой войны — Т-34. Особый интерес техника вызывает у маленьких посетителей этого места: они могут не только осмотреть орудия, но и забраться на них.

Здесь же находится стела «Звезда памяти». Она напоминает о нелегком военном времени. Ее высота составляет 1,2 метра, а вес — более 300 кг. Стелу открыли 12 июня 2013 года — в день России. Из этой части парка видно Дворец ветеранов, посвященный истории местного ветеранского движения.

Стела самарцам-участникам гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. Фото: Алена Демина

В глубине парка находится еще одна стела в честь самарцев, участвующих в Гражданской войне в Испании в 1936–1939 годах. Автор скульптуры — Иван Мельников. На памятнике высечено двадцать одно имя. Композицию дополняет надпись «No pasaran!» («Они не пройдут!») на зажатом в руке знамени. Этот лозунг стал одним из символов антифашистского движения.

Граффити на стене летней эстрады, посвященное Победе в Великой Отечественной войне. Фото: Алена Демина

Воспоминания посетителей парка Победы

Светлана:

— Мы с семьей живем недалеко от парка Победы — можно дойти пешком. Раньше я через него сокращала путь до дома. Парк тихий и большой, но светлый и чистый — не страшно ходить по вечерам. Сейчас в декрете я там часто гуляю как с детьми, так и одна. Фотографирую парк, деревья, фонтан, церковь. Здесь особенно красиво осенью и ранней весной. С детьми тоже удобно гулять. Они любят побегать — особенно на площади рядом с мемориальным комплексом, где попросторнее. Дорожки прямые, почти без уклона как, например, в парке Дружбы. Ближе к лету обычно появляются батуты, паровозики и машинки — обязательно на них покатаемся.

Маленькие «домовята» украшают деревья и пни. Фото: Алена Демина

Юлия:

— Это очень уютное место рядом с домом. Я обычно гуляю здесь с мужем по выходным. А если прийти ранним утром, то можно насладиться невероятным ароматом еловой аллеи. Раньше в парке даже стоял военный самолет, но его потом растащили на металл. Сейчас парк, конечно, лучше всего оправдывает свое название. Здесь много памятных мест: стена с фамилиями куйбышевцев, участвовавших в ВОВ, памятник детям, погибшим в концлагерях и аллея, заложенная блокадниками.

Церковь в честь святых Бориса и Глеба. Фото: Алена Демина

Наталья:

— Мы бываем в парке практически каждый день. Он чистый и ухоженный — гулять здесь приятно в любое время года. В парке есть озеро. Оно небольшое, но очень красивое. Рядом стоит военная техника, привезенная из парка Гагарина. На ней очень любят играть дети — можно полазить, потрогать и покрутить какие-то детали. Для самых маленьких есть площадка с лесенками и горкой. Но есть и минус: маленькое озеро второй год окружают забором. В прошлом году было объявление, что ведутся ремонтные работы, но за весь летний период ничего не делали.