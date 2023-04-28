Парк Металлургов в Самаре: озеро, фонтан и лебеди

Гуляем по парку Металлургов. Фото: Алена Демина.

«КП-Самара» продолжает новую рубрику о парках Самары. История их создания, главные особенности, а также истории людей, которые в них гуляют.

Парк Металлургов — один из самых живописных парков в Кировском районе города. Его официальное название — парк имени 50-летия Октября. Но местные жители используют его крайне редко — все из-за расположения. В 1968 году парк основали рядом с Куйбышевским металлургическим заводом.

Парк 50-летия Победы в 1960-1970-е годы. Фото: архив Виктора Федотова

История парка Металлургов

По воспоминаниям Павла Мочалова, первого директора Куйбышевского металлургического завода, на территории парка Металлургов раньше находился разрушенный свинарник и районная свалка. Павел Петрович предложил вырыть котлован и заполнить его водой, чтобы получилось большое озеро, которое украсило бы парк. Но это лишь отчасти правда.

Озеро существовало еще в 19 веке — это видно по картам города. Но его глубина была не более метра. Поэтому водоем очистили от мусора, пробурили скважину, а берега укрепили железобетонными плитами. В 1985 году озеро украсили фонтаном «Царевна-лебедь».

Вход в парк с Ташкентского переулка. Фото: Алена Демина.

Как парк Металлургов выглядит сейчас

Раньше в парке были разные аттракционы и танцевальная площадка. Новую жизнь парк получил во время реконструкции в 2018 году. Здесь очистили озеро, обновили фонтан и построили детские площадки. «КП-Самара» писала о том, что происходило в парке в то время.

Легендарный фонтан «Царевна-лебедь». Фото: Алена Демина.

Большую часть парка Металлургов занимает озеро Песчаное. Берега водоема отделаны железобетонными плитами. В самом центре озера расположен самый высокий фонтан Самары — «Царевна-лебедь». Его открыли в 1985 году в честь 25-летия завода «Металлург». Он выполнен в виде царевны, окруженной белоснежными фигурами лебедей. Высота фонтана — 15 метров. Летом на озере можно покататься на лодках и катамаранах.

Лебяжий домик. Фото: Алена Демина.

Парк Металлургов — это единственный парк в Самаре, в котором живут настоящие лебеди. Сейчас здесь обитают десять белых лебедей. С ними соседствуют и другие пернатые жители — гуси и утки. Во время реконструкции парка им построили новый лебяжий домик с теплыми полами площадью 120 квадратных метров. Поэтому наблюдать за птицами здесь можно круглый год.

Монумент «Солдат Победы». Фото: Алена Демина.

Во время прогулки стоит осмотреть мемориальный комплекс, расположенный с улицы Енисейская. Монумент «Солдат Победы» установили в 1995 году — к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это высокая мраморная плита с изображением солдата с высоко поднятым автоматом. Фигура сделана из алюминия. Перед плитой установлен Вечный огонь.

Памятная стена кировчан. Фото: Алена Демина.

Неподалеку находится памятная стена с мраморными плитами. На них выбиты имена жителей Кировского района, которым присвоено звание Героя Советского Союза.

Танцевальная площадка. Фото: Алена Демина.

Имеется в парке и танцевальная площадка. В теплое время года она служит местом для проведения городских мероприятий, а зимой — превращается в каток. Площадка находится с улицы Ставропольская.

Аллея Трудовой Славы. Фото: Алена Демина.

Парк Металлургов с парком «Молодежный» соединяет Аллея Трудовой Славы. Ее продолжительность — более 2 км. Аллею основали в 1985 году к 40-ой годовщине освобождения от фашизма. Она напоминает о героическом подвиге жителей Куйбышева, работающих на городских предприятиях и производивших военную технику во время Великой Отечественной войны.

Маленькие посетители парка. Фото: Алена Демина.

Воспоминания посетителей парка Металлургов

Татьяна:

— Я обычно прихожу в парк по утрам. Здесь есть большое озеро, которое правда сильно обмелело. Кстати, если посмотреть с высоты птичьего полета, то оно имеет форму сердца. Сейчас с внучкой пришли посмотреть на лебедей и уток. Они живут на озере в настоящих домиках. Прямо здесь можно купить корм и покормить птичек. Есть даже табличка, в которой написано о том, что им можно давать, а что нет. На озере еще есть фонтан — тоже с лебедями.

Владимир:

— Парк очень хороший, особенно если сравнивать с тем, что было лет десять назад. Его отреставрировали, обновили дорожки, фонтан, площадки. Но если вспомнить каким он был в советские годы, то появляется тоска по тем временам. Работало много детских и взрослых аттракционов: «Сюрприз», «Орбита», автодром, качели. Когда я был ребенком, то очень любил гулять и рассматривать их. Тогда много людей собиралось на танцплощадке, проводили дискотеки, концерты.

Главная дорожка в парке Металлургов. Фото: Алена Демина.

Денис:

— Мы с друзьями обычно проводим очень много времени в парке. Сидим на скамейках, играем в мяч на спортивной площадке или катаемся на велосипедах — здесь даже работает прокат. Меня, кстати, кататься на велосипеде учили родители именно в парке Металлургов. Они мне тогда подарили красивый синий велосипед с человеком пауком. И я все лето почти с него не слезал.