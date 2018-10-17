2018-10-17T19:01:12+03:00
Общество

"Только спортплощадку доделать": что происходит в парке металлургов за два дня до открытия

Подсмотрели, как выглядит парк металлургов за два дня до официального открытия после капитального ремонта (фото, видео)
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Фонтан "Царевна-Лебедь" в парке обновили, теперь он умеет выстреливать струями разной высотыФонтан "Царевна-Лебедь" в парке обновили, теперь он умеет выстреливать струями разной высотыФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В пятницу 19 октября отремонтированный парк металлургов (парк 50 лет Октября) официально откроют. Это уже вторая попытка: первый раз подрядчики попытались сдать свою работу осенью прошлого года, но качество подкачало. Самарцы раскритиковали неровную и отколовшуюся, просевшую плитку, ограждения. Парк снова закрыли и начали второй сезон работ. Теперь Игорь Рудаков, глава Кировского района, обещает, что все будет по высшему разряду. Журналист "КП-Самара" прогулялась по парку за два дня до открытия: здесь уже гуляют толпы людей, но некоторые ремонтные работы все еще продолжаются.

Официальное открытие - 19 октября, но люди решили поторопить это событие Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Официальное открытие - 19 октября, но люди решили поторопить это событиеФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Милая деталь: на воротах всех посетителей все еще встречает табличка, на которой написано: парк закрыт на капитальный ремонт. Но радостные жители поспешили надпись зачеркнуть и написать поверх: "открыт". Нарисованное рядом сердечко лучше всего говорит о том, насколько этот парк дорог сердцу простых жителей заводских окраин города.

Плитку перед входом переделали Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Плитку перед входом переделалиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Плитка у входа со стороны Енисейской точно стала лучше. Правда, внимательный гулящий найдет сколы... Но это плитка, ничего удивительного, весь город - в такой же.

Зато народа в парке даже днем - пруд пруди. Сыграл свою роль и теплый осенний денек. Ну как не придти и не полюбоваться пейзажами золотой осени?

В парке - золотая осень Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В парке - золотая осеньФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Со стороны проспекта Юных Пионеров обновили входные стеллы, красота!

Входную группу в парке тоже обновили Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Входную группу в парке тоже обновилиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Вход тоже открыли и жители окрестных домов с удоврольствием торопятся прогуляться вдоль пруда. В вазонах весной, наверное, появятся цветы. Главное, чтобы раньше не появились окурки и мусор.

Вход в парк уже открыт Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Вход в парк уже открытФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

А вот на новой лавочке (ее еще поставили прошлой осенью) уже наскальная живопись. Обидно, но страсть к творчеству в людях не задушишь и не убьешь.

А вот на новых лавочках кто-то уже успел порисовать Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

А вот на новых лавочках кто-то уже успел порисоватьФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Но пока люди с удовольствием гуляют по новым дорожкам и любуются красивыми фонтанами и уточками, рабочие трудятся в поте лица. Успеть за два дня еще нужно немало. Вот здесь, например, доделывают спортивную площадку.

Спортивную площадку в парке срочно доделывают Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Спортивную площадку в парке срочно доделываютФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

А рядом что-то пилят и режут: здесь были на деревьях деревянные платформы, их тоже нужно привести в порядок.

До открытия два дня, но рабочие все еще продолжают наводить лоск в парке Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

До открытия два дня, но рабочие все еще продолжают наводить лоск в паркеФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Детская площадка готова и радует: отличное покрытие, удобное для малышей, много лавочек для родителей.

А на детской площадке вовсю резвятся малыши Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

А на детской площадке вовсю резвятся малышиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Фонтаны тоже запустили и они выдают представления: вокруг "Царевны - Лебеди" струи поднимаются на разную высоту, разлетаются веером брызг, запускают солнечных зайчиков и радугу.

В пруду плавают утки, а лебеди жмутся поближе к своему домику. Его отремонтировали еще раньше и даже устраивали торжественное открытие с экскурсией.

В Парке металлургов включили фонтан!.

Лебеди чувствуют себя вольготно, домик им починили еще в прошлом году Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Лебеди чувствуют себя вольготно, домик им починили еще в прошлом годуФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Также в парке появился красивый и благоустроенный туалет.

А вот так теперь в парке выглядит туалет Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

А вот так теперь в парке выглядит туалетФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Откроют парк официально в пятницу. Обещают концерт и развлекательную программу. Стоитсходить. И хочется верить, что потраченный на реконструкцию миллион - это уже все-таки финал. И больше ничего ремонтировать не придется.

И для птиц домик есть! Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

И для птиц домик есть!Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

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