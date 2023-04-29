Парк Молодежный в Самаре: арт-объекты, тропа здоровья и озеро

Вход в парк с улицы Ново-Вокзальной. Фото: Алена Демина.

«КП-Самара» продолжает новую рубрику о парках Самары. История их создания, главные особенности, а также истории людей, которые в них гуляют. И в этот раз мы расскажем о парке «Молодежный».

Он расположен в Промышленном районе города и занимает 19,2 га. На его территории есть естественное озеро, дорожки для прогулок, детская площадка. Летом можно покататься на велосипедах, а зимой — на лыжах.

Парк «Молодежный» до реконструкции в 2022 году. Фото: МАУ Парки Самары

История парка «Молодежный»

Парк «Молодежный» открыли в 1976 году — к 50-летнему юбилею создания Всесоюзной комсомольской организации. Поэтому он получил название «Парк им. 50-летия ВЛКСМ». В то время на его территории работало множество аттракционов. В 1985 году на проспекте Юных пионеров между ним и парком Металлургов открыли аллею трудовой славы. В «Молодежный» парк переименовали только в 1994 году.

Вход в парк с улицы Ново-Вокзальной. Фото: Алена Демина.

Как парк «Молодежный» выглядит сейчас

В 2022 году в парке благоустроили центральную аллею и участок со стороны улицы Ново-Вокзальной. Здесь обустроили парковку, газоны, пандусы, ступени, дорожки, детские и спортивные площадки и освещение. В этом году в парке планируют восстановить естественное озеро, которое пересохло в 2010 году, и обновить береговую линию.

Буквы на центральной аллее парка. Фото: Алена Демина.

По центральной аллее парка «разбросаны» арт-объекты в виде больших букв, которые составляют слово «молодежь». Каждая из них выполнена в своем неповторимом стиле: «М» — красная, «О» — наполнена камнями, «Л» — с градиентом. Во время прогулок они привлекают внимание как детей, так и взрослых.

«Тропа здоровья». Фото: Алена Демина.

Теперь в парке «Молодежный» есть специально обустроенные дорожки, которые формируют «Тропу здоровья». Их можно использовать для прогулок, бега, катания на велосипеде или лыжах. Протяженность велодорожки — почти километр.

Высаженные деревья и кустарники. Фото: Алена Демина.

В парке высажено около 1500 новых деревьев и кустарников и около 5000 цветов-многолетников. Среди них сосны, сирень, гортензия, жасмин, можжевельник, барбарис и айва. Все старые аварийные деревья убрали.

Скамейки в парке «Молодежный». Фото: Алена Демина.

По всей центральной аллеи установлены скамейки: одни защищают от солнца, в других — можно посидеть большой компанией. В тени деревьев оборудованы зоны для отдыха с 8 уличными гамаками.

Детская площадка. Фото: Алена Демина.

Недалеко расположена большая детская площадка. Она поделена на несколько зон — для детей разных возрастов. Качели и горки выполнены в эко-стиле из неокрашенного дерева. В парке также есть столы для настольного тенниса.

В глубине парка «Молодежный» есть естественное озеро, на которое иногда прилетают дикие утки из парка Металлургов. С одной стороны стоит металлический забор, а с другой — небольшой берег, на который можно спуститься к воде. В 2010 году после аномальной жары озеро пересохло. В прошлом году его почистили и планируют благоустроить в ближайшее время.

Посетители катаются на велосипеде. Фото: Алена Демина.

Воспоминания посетителей парка «Молодежный»

Ольга:

— Я в этом парке в первый раз. Обычно гуляю в парке Металлургов или Гагарина — там как-то привычнее. Но недавно узнала, что здесь провели реконструкцию, поэтому и приехала. Пока все нравится: очень уютно, есть где погулять и посидеть. Думаю летом здесь будет очень приятно поиграть в настольный теннис или покататься на велосипеде по тропе среди деревьев. Еще очень понравились фигуры в виде букв в центре парка — выглядят необычно.

Еще в парке гуляют с собаками. Фото: Алена Демина.

Валентина:

— Раньше на территории парка находился целый комплекс аттракционов: колесо обозрения, карусели, машинки, качели. Вокруг собиралось много людей, особенно родителей с детьми. И озеро тогда было большое, глубокое — не то, что сейчас. На нем катались на лодках и катамаранах. Но я как-то боялась плавать с детьми. Озеро в парке обещают обновить в этом году — надеюсь, что все получится, и оно будет таким же популярным, как раньше.

Детская площадка. Фото: Алена Демина.

Татьяна:

— Мы обычно ходим с дочкой в парк погулять. Она катается на самокате или играет с друзьями. Я в это время сижу где-нибудь рядом на скамейке — их после реконструкции в парке стало очень много. Здесь построили и большую детскую площадку. Много элементов выполнено из дерева, есть разные качели, горка. Надеюсь скоро восстановят и озеро.