«Бывает, смотришь дело и видишь явное нарушение прав»: прокурор из Самарской области – о своей работе и людях, которые к нему обращаются

Рашит Нуризянов работает в прокуратуре с 2009 года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Советник юстиции Рашит Нуризянов работает в органах прокуратуры с 2009 года. Сейчас самарец занимает должность прокурора города Чапаевска. За свою карьеру Рашит Вахитович работал в разных районах Самарской области, принимал участие в качестве гособвинителя по различным делам в суде, проверил работу многих ведомств. Прокурор поделился с журналистом «КП-Самара» историями прокурорских проверок и рассказал о буднях надзорного ведомства.

Работа 24/7

Рашиту Вахитовичу 36 лет, он женат, воспитывает двух дочерей. Супруга прокурора уже привыкла к тому, что ее муж работает 24/7 и в любое время дня и ночи может сорваться на место происшествия. Ответственный и трудолюбивый руководитель всегда на связи и готов в любую минуту включиться в работу или помочь своим коллегам в надзорной деятельности.

- Прокуратура была создана более трехсот лет назад Петром Первым. Он назвал наше ведомство «Око Государево», что точно отражает суть нашей работы. Мы осуществляем надзор над следствием и дознанием, представляем гособвинение в суде, а также контролируем работу всех ветвей власти, - рассказывает Рашит Вахитович. – Работы у прокурора всегда достаточно. Нужно быть принципиальным, объективным, беспристрастным и всегда быть на стороне закона и совести.

Рашит Вахитович с детства мечтал построить карьеру в правоохранительных органах. Еще в школе он решил для себя – буду прокурором. Для этого он поступил сначала в школу милиции, даже проработал некоторое время в органах внутренних дел, а после подал документы в прокуратуру.

- Сначала я работал помощником прокурора Безенчукского района, после перевелся на должность прокурора отдела №1 по надзору за процессуальной деятельностью СУ СКР по Самарской области, работал заместителем прокурора Красноярского района, вернулся в отдел №1 областной прокуратуры, но уже в должности руководителя, а с 1 февраля 2022 года я являюсь прокурором города Чапаевска, - рассказывает Рашит Нуризянов.

Выстроил собственную эффективную тактику

Опыт работы в разных должностях помог молодому прокурору выстроить собственную тактику в работе с личным составом. Рашит Вахитович требовательный, но дружелюбный руководитель. Мужчина уверяет: его твердый характер и отстаивание своего мнения зачастую воспринимается «в штыки».

- Я благодарен всем своим наставникам, нынешним и бывшим руководителям за полученный опыт. Некоторые из них начинали еще в советской прокуратуре. Да, не всегда с ними отношения изначально складывались хорошо, были и конфликтные ситуации, но все же я доказывал всем свою состоятельность, что могу и хочу работать. На момент перехода на другие должности практически со всеми руководители были сложены хорошие, доверительные рабочие отношения, со всеми на постоянной связи на сегодняшний день, советуюсь по ключевым и важным вопросам, - говорит прокурор.

Сейчас в подчинении Рашита Нуризянова в чапаевской прокуратуре десять человек. Полтора года назад, когда прокурор только вступил в новую должность, отношения в коллективе были напряженные. По словам начальника, некоторые коллеги даже не здоровались друг с другом.

- Я собрал всех на первое же совещание и озвучил свое главное требование – взаимопомощь и взаимоуважение. В нашем коллективе все возрастные – старше 30 лет, поэтому не должно быть «детского сада». За пределами прокуратуры они могут общаться друг другом по разному, но на работе все должны быть заодно. Мне удалось наладить отношения и сейчас у нас сплоченный коллектив, где каждый готов прийти на помощь другому, - говорит прокурор.

Помогает в любых сложных ситуациях

Рашит Нуризянов также считает, что каждый из сотрудников прокуратуры, будь то помощник или заместитель, в равных правах могут принимать участие в надзорной деятельности. Это, по словам руководителя, помогает сотруднику расти, обучаться, узнавать новое. Все оперативные работники прокуратуры в равной степени представляют позицию гособвинения в суде, при необходимости выезжают на места происшествий. Руководитель учит своих подчиненных ответственно подходить к своей работе, тщательно проверять всю информацию и выносить правильное решение. В свою очередь, прокурор охотно идет на контакты с гражданами и старается лично проникнуться к каждому, кто приходит к нему на прием.

- Конечно, бывают люди, которые по незнанию не приходят с жалобами, или же наоборот, ходят каждую неделю на прием, хотя оснований на это у них нет. В пандемию помню мне позвонила бабушка, которая недоумевала о том, почему ей не приходят пособия. Как выяснилось из разговора, она услышала по телевизору, что Президент России В.В. Путин пообещал всем родителям по 10 тысяч рублей на ребенка. Она говорила мол у меня двое деток. Я осторожно поинтересовался, а сколько лет ее малышам, ведь по голосу бабулечке уже казалось далеко за 80. Она ответила, что дочке 38, а сыночку уже 45. Я улыбнулся и объяснил, что пособия от Президента выплачивают только за несовершеннолетних детей. Это было забавно и мило, ведь для наших пожилых родителей мы все еще маленькие дети, - рассказывает Рашит Вахитович.

Однако бывают случаи, когда прокурор удивлен тому, что люди почему-то не обращаются в прокуратуру, когда это действительно требуется. Это может происходить из-за незнания, скромности или по другим причинам, тогда прокурор пытается самостоятельно помочь нуждающимся гражданам.

- Бывает смотришь дело, а там прямо явное нарушение прав. Думаешь, почему же человек сам не идет и не пишет жалобу. Помогаем по возможности, конечно, - говорит прокурор.

Прокурор должен разбираться в любых сферах

Работа прокурора заключается не только в том, чтобы проверять законность действий различных ведомств и организаций. Сотрудники прокуратуры могут также помогать силовикам в расследовании. По словам Рашита Вахитовича, так бывает, когда на место происшествия приезжает неопытный следователь.

- В следственных подразделениях наблюдается дефицит кадров, к сожалению. Зачастую бывает, что к примеру, на ДТП может приехать следователь, который никогда не имел дело с таким видом происшествия – кто-то в отпуске, кто-то заболел, всякое бывает. Тогда прокурор помимо организации работы на месте полностью координирует и помогает следователю в правильном фиксации обстоятельств, изъятии улик, подготовке документов, объясняет, как и кого опрашивать и т. д. – рассказывает прокурор.

По мнению прокурора Чапаевска, хороший сотрудник должен быть полностью погружен в работу, только тогда проверка будет точной и соблюдены все законы. Прокуратуре должны доверять – именно такая цель стоит перед ведомством.

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