«Дочки пошли по нашим стопам»: семья медиков из Жигулевска воспитывает восьмерых детей

Анастасия Осыдченко успевает помогать пациентам и воспитывать восьмерых детей. Фото: Анастасия Осыдченко / vk.com

Медицинский работник – сложная профессия, требующая полной самоотдачи. А что, если работу приходится совмещать с воспитанием нескольких детей? Быть отличной мамой и профессиональной медсестрой с легкостью удается жительнице Жигулевска Анастасии Осыдченко. Женщина воспитывает восьмерых детей, некоторые из которых уже пошли по ее стопам.

Анастасия Осыдченко работает медицинской сестрой в ГБУЗ СО «Жигулевская Центральная городская больница». Туда она пришла еще в начале 2000-х годов. С тех пор место работы оставалось неизменным.

– Профессия медицинского работника не была моей детской мечтой. Я просто начала учиться, а когда попала на практику, поняла: это мое. С 2001 года я работаю в своей родной поликлинике, уходила оттуда только в декретный отпуск, – смеется Анастасия.

Супруг Анастасии Сергей тоже занят в медицинской сфере. У него сразу два места работы: ЦРБ Жигулевска и ГБУ СО «Солнечнополянский пансионат для инвалидов». Своей профессии мужчина отдал 22 года.

Помимо работы, супруги Осыдченко заняты воспитанием детей. Их в большой семье восемь: пятеро дочек и три сына. Старшей дочери Полине 21 год. Закончив школу, девушка не задумываясь выбрала будущую профессию. Сейчас она учится в Тольяттинском медицинском колледже.

– Полина учится по специальности «лечебное дело», она у нас фельдшер. Уже заканчивает обучение. С сентября дочка начала официально работать. Параллельно готовится к защите диплома и участвует во всех конкурсах. Она уже много раз становилась победителем творческих и литературных, городских и областных конкурсов и фестивалей, – поделилась Анастасия.

Не отстает от старшей сестры и 19-летняя Ксения. В 2020 году она также поступила в Тольяттинский медицинский колледж. Сейчас девушка учится на 3 курсе по специальности «Лабораторная диагностика», чтобы в дальнейшем продолжить семейную династию медицинских работников.

– Нас не удивило, что девочки выбрали именно эту сферу. Такое решение они приняли глядя на нас. Мы с мужем часто брали детей на работу, они видели весь процесс изнутри и в итоге выросли в этой среде. Даже дома девчонки играли в больницу – мы покупали им специальные игрушки, – вспоминает Анастасия Осыдченко.

Анастасия остается для дочек не только мамой и лучшей подругой, но и наставником. Они часто обращаются к ней за советом по учебе.

– Я их всегда поддерживаю, но говорю им одно: учитесь сами, на собственном опыте. В профессии медработника это очень важно. Тем более, что у нас разные специальности – у меня сестринское дело, – пояснила многодетная мама.

Помимо Полины и Ксении, супруги Осыдченко являются счастливыми родителями 17-летнего Матвея, который сейчас учится на сварщика, 14-летней Марии, 11-летнего Сергея, 6-летнего Романа, 3-летней Анастасии и маленькой Александры, которой исполнился годик.

– Другие дети тоже задумываются о поступлении в медицинский колледж, но пока сомневаются. Некоторые делают выбор в пользу других профессий. Например, Маша хочет стать дизайнером, а Матвей решил стать сварщиком. На мой взгляд, это тоже очень нужная и важная профессия, – отмечает мама Анастасия.

Несмотря на бурную семейную и рабочую жизнь, Анастасия Осыдченко успевает участвовать в социальных проектах, оставаясь примером и наставником для других земляков. В период пандемии она занималась изготовлением масок, привлекая к важному делу старших дочек. А сейчас женщина шьет вещи для участников спецоперации.

Отметим, что семью Осыдченко знают на региональном уровне. Правительство Самарской области оказывает многодетным супругам всестороннюю поддержку. В 2020 году они получили средства на покупку жилья. Решение выделить деньги из резервного фонда на улучшение жилищных условий многодетных семей принял глава региона Дмитрий Азаров.

– Сертификат подписан на сумму 2 миллиона 148 тысяч 517 рублей. Жилье необходимо было подобрать размером не менее 61,7 квадратных метра, – рассказывала многодетная мама.

А недавно Анастасия обратилась к главе региона с новой важной инициативой. Она предложила создать в Самарской области Совет многодетных семей.

– Мне предложение нравится! Хорошо, что у нас есть Совет отцов, но важно объединить и многодетные семьи. Вы активно участвуете в социально-экономической жизни своего города. За это вам огромное спасибо! Опыт вашей организации достоин того, чтобы его перенимали и другие районы, – поддержал идею Дмитрий Азаров.

За успехи во всех жизненных сферах Анастасия награждена знаком отличия «Материнская доблесть», почетным знаком губернатора Самарской области «За служение людям», медалью ордена «Родительская слава».

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