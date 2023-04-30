Парк Воронежские озера в Самаре: рыбалка, озера и дикие утки

Гуляем по парку «Воронежские озера». Фото: Алена Демина.

«КП-Самара» продолжает новую рубрику о парках Самары. История их создания, главные особенности, а также истории людей, которые в них гуляют. Сегодня мы расскажем о парке «Воронежские озера».

Он находится в Промышленном районе города вблизи улицы Воронежской. По ней парк и получил свое название. На его территории есть три неглубоких озера, в которых до сих пор водится рыба. Раньше было и четвертое, но оно пересохло. В этом месте можно погулять с детьми, позаниматься спортом, покормить диких уток. А летом здесь даже загорают местные жители.

Рыбак в парке «Воронежские озера». Фото: МАУ Парки Самары.

История парка «Воронежские озера»

Парк имеет долгую историю. Здесь растут многолетние дубы, получившие статус памятника природы. Они привлекали самарцев еще до революции. В середине XX века парк был окружен «средними» садами, которые начали вырубать с середины 1960-х годов. На их месте построили новый микрорайон, но озера и часть дубов сохранили. После строительства ТЦ «Империя» на Московском шоссе его фундамент перекрыл грунтовые воды, поэтому одно озеро пересохло. Происхождение водоемов точно не известно, но в них до сих пор водится рыба — сорожка, ротан, окунь и карась.

Дорожка в парке. Фото: Алена Демина.

Как выглядит «Воронежские озера» сейчас

В «Воронежских озерах» можно укрыться от городской суеты и шума. В парке есть детская площадка с турниками, горками и батутами, спортивная площадка и скейт-парк. Осенью благоустроили территорию со стороны ТЦ «Империя». Там обновили вход и фонтан. В этом году благоустройство парка обещают продолжить. Подробнее читайте здесь.

Одно из озер. Фото: Алена Демина

На территории парка есть три озера — Верхнее, Среднее и Нижнее. Между ними расположены плотины для прохода воды. Глубина колеблется от одного до трех метров. Самое мелкое — Верхнее. Существует две версии происхождения водоемов. Согласно первой озера созданы человеком в начале XX в. По другой версии они образовались от крупного родника.

На озерах в парке живут дикие утки. Фото: Алена Демина

Летом здесь можно встретить рыбаков. По словам местных жителей в озерах до сих пор водятся караси, сорожки, окуни и ротаны. Но улов не всегда радует.

Скейт-парк. Фото: Алена Демина.

Для спортсменов в парке «Воронежские озера» выделены специальные зоны. Одна площадка оборудована лавками для пресса, турниками, брусьями и лестницами. На другой есть ворота и баскетбольные кольца — можно поиграть в мяч. Рядом с площадками находится скейт-парк, в котором можно кататься по трамплинам.

Деревья в парке «Воронежские озера». Фото: Алена Демина.

В глубине парка находится храм в честь Живоначальной Троицы. Его строительство началось в 2000 году, но продвигалось медленно из-за недостатка средств. В качестве основы для здания использовали недостроенную насосную станцию. Первые богослужения прошли в январе 2002 года.

Прямо у озера можно посидеть на скамейках. Фото: Алена Демина.

Воспоминания посетителей парка «Воронежские озера»

Максим:

— Я прихожу в парк, чтобы покататься в скейтпарке. Родители подарили мне доску еще в прошлом году на день рождения. Здесь я обычно просто отрабатываю трюки. Правда площадка не в лучшем состоянии — есть трамплины, но они не очень надежные. Поэтому за ними следят сами спортсмены: если что-то ломается — чинят.

Озеро в парке. Фото: Алена Демина.

Наталья:

— Это мое любимое место для прогулок на природе: много дорожек, прямо у озера есть скамейки. В основном всех, конечно, привлекают уточки. Особенно хорошо здесь гулять утром: тишина, воздух прохладный, птицы только начинают просыпаться. Один раз я даже видела цаплю на большом озере — правда она потом улетела. Много деревьев, на которых живут белочки: дубы, ивы. Гулять под ними одно удовольствие.

Для многих горожан этот парк - любимое место отдыха.

Ольга:

— Отличное место для отдыха с детьми. В парке есть детская площадка с горками и песочницей. Много места, где дети могут побегать. Летом работают батуты и аттракционы, а зимой — все катаются на замерзших озерах на ватрушках и снегоходах.