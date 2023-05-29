Отпуск, Сокольники или Красноярск: расклады для «Крыльев Советов» на спасение или стыковые матчи

"Крыльям" теперь необходимо выигрывать у "Спартака" и надеяться, что "Факел" не победит в Санкт-Петербурге. Фото: ПФК "Крылья Советов"

После поражения от «Факела» в 29-м туре «Крылья Советов» в турнирной таблице РПЛ опустились в зону стыковых матчей. Рассказываем, остались ли у самарцев шансы сохранить место в премьер-лиге напрямую, а если придется играть в стыках, то с кем.

«Спартак» едет в Самару за победой

Положение команд, пытающихся избежать попадания в стыковые матчи, следующее. У «Факела» - 30 очков, у «Крыльев Советов» - 29, у «Пари НН» - 27. Повезет только лучшему из этой тройки.

При этом если самарцам предстоит игра с предельно мотивированным соперником, то воронежцы и нижегородцы встретятся с командами, уже не решающими турнирные задачи.

В 30-м туре «Крыльям» предстоит сыграть в домашнем матче с московским «Спартаком». Красно-белым в Самаре обязательно нужна победа, чтобы гарантировать себе как минимум бронзовые награды первенства, есть шанс и на серебро. В случае ничьей и тем более поражения спартаковцы рискуют остаться вообще без медалей. Так что не стоит сомневаться, что настрой соперников «Крыльев» в этом матче будет максимальным.

В то же время воронежский «Факел» будет играть в Санкт-Петербурге против «Зенита», а «Пари Нижний Новгород» встретится дома с подмосковными «Химками».

Команда из Питера с момента, когда досрочно завоевала чемпионство, трижды подряд сыграла вничью. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак проводит ротацию состава — в частности, в воротах вместо Кержакова появился второй голкипер Васютин.

«Химки», которые досрочно вылетели в Первую лигу, вообще не демонстрируют никакой мотивации, дважды проиграв в последних турах по 0:3.

Своей победы мало, ничья не устраивает

«Крыльям», чтобы избежать стыковых матчей и с чистой совестью уйти в отпуск, необходимо самим непременно побеждать «Спартак», но этого мало. Требуется еще, чтобы «Факел» не выиграл в Питере у «Зенита». Тогда результат матча в Нижнем Новгороде не будет иметь значения.

Ничья со «Спартаком» «Крылья» не устраивает. В этом случае, даже если «Факел» проиграет в Питере, он окажется выше самарцев, так как имеет преимущество в личных встречах (1:1, 2:1). Если при этом еще и выиграет «Пари НН», у всех трех команд наберется по 30 очков, придется составлять мини-«турнирную таблицу», и в ней у «Крыльев» будут наихудшие показатели.

Если «Крылья» все-таки не смогут занять спасительное 12-е место, то будет иметь значение, с какой позиции выходить в стыковые матчи. Команда, занявшая 13-е место, сыграет со столичной «Родиной», а 14-е место — с красноярским «Енисеем».

«Родина» собирается проводить стыковые матчи на стадионе Академии «Спартака» в столичных Сокольниках. «Енисей» намерен принимать соперника в своем крытом манеже. С точки зрения и логистики, и условий поездка в Москву явно предпочтительнее, чем визит в Сибирь. Какая команда сильнее - вопрос дискуссионный, однозначного ответа на него нет.

В любом случае класс «Крыльев» очевидно выше любого из этих двух представителей Первой лиги.

Расклады

В случае победы «Крыльев»:

- при ничьей или поражении «Факела» - 12-е место и сохранение прописки в РПЛ;

- при победе «Факела» - 13-е место, стыки с «Родиной».

В случае ничьей или поражения «Крыльев»:

- при ничьей или поражении «Пари НН» - 13-е место, стыки с «Родиной»;

- при победе «Пари НН» - 14-е место, стыки с «Енисеем».