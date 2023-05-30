Нашли «серого кардинала»: в Самаре наказали тайного владельца бизнеса, который недоплатил налогов на 100 миллионов рублей

Прокуроры помогли найти настоящего преступника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Система правоохранительных органов в России работает как часы. Часто уголовные дела повторяются, что следователи под контролем прокуратуры буквально «щелкают» их как орешки. Но бывают необычные случаи, когда, на первый взгляд, стандартное преступление в ходе проверки превращается в сюжет Агаты Кристи, где настоящий преступник скрывается под маской «серого кардинала». Несколько лет назад в Самаре распутали такое сложное дело и вывели на чистую воду хитрого и влиятельного владельца крупной фирмы. Подробности расследования журналисту «Комсомольской правды» рассказал прокурор города Чапаевска Рашит Нуризянов.

Это был 2016 год. Самара. Рашит Нуризянов тогда работал старшим прокурором отдела №1 по надзору за процессуальной деятельностью следственного управления СК РФ по Самарской области. В это же время прокурор повышал квалификацию в Академии Генеральной прокуратуры РФ в Москве.

- Когда я рассказал эту историю своему преподавателю, она была в восторге. Это был первый в России прецедент, когда в налоговом преступлении обвинили не действующего директора фирмы, а третье лицо, который даже не был зарегистрирован как учредитель. Так называемый темный или серый кардинал. И приговорили его к реальному лишению свободы, - начал свой рассказ Рашит Вахитович.

В руки к следователям попало, на первый взгляд, рядовое дело. Директора фирмы обвиняют в неуплате налогов на общую сумму более 100 миллионов рублей. Прокуратура взяла ход расследования на контроль, но в процессе начали появляться несостыковки.

- Обычно в налоговых преступлениях фигурантами дела являются директор либо главный бухгалтер. Следствие начало «копать» под директора фирмы и в процессе выяснилось, что он лишь номинал, - говорит прокурор.

Это уже не в новинку, что в бизнесе существуют подставные люди, которые работают только по документам. В данном случае директор действительно ходил на работу, исполнял свои обязанности, подписывал документы и т.д. Однако все его действия были четко спланированы и полностью координировались другим человеком.

- Нам удалось выйти на владельца бизнеса, который даже не был официальным учредителем. По документам, он вообще никаким образом не относился к данной фирме, но по сути являлся ее бенефициаром, - объяснил Рашит Нуризянов.

Благодаря слаженным действиям всех ветвей исполнительной власти следователям удалось найти фигуранта уголовного дела, который был фактическим руководителем, дающим приказы номинальному директору. Таким образом, «серый кардинал» придумал хитрую схему, чтобы не платить налоги, и тем временем оставаться в тени. Однако самарские прокуроры и следователи смогли выйти на него и наказать по всей строгости закона.

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