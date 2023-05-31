Сейчас Олег Шепс живет в Москве и ведет личный прием. Фото: Предоставлено "КП"

Олег Шепс прославился после появления в шоу «Битва экстрасенсов» в 2020 году. На программу его привел его уже известный брат Александр, который стал победителем 14-го сезона. Рассказываем про Олега Шепса: кто такой, биография, личная жизнь экстрасенса из Самары.

Биография Олега Шепса

Олег родился в Самаре 29 апреля 1998 года. Он был пятым, самым младшим, ребенком в семье. Его мать Людмила работала врачом, но прославилась в городе больше как ясновидящая и таролог. Отец - бизнесмен и к сверхъестественному отношения не имеет.

После школы Олег поступил в Самарский политех, но потом перебрался к брату в Москву и поступил в МГИМО.

В 2020 году Шепс прошел отбор в 21-й сезон шоу «Битва экстрасенсов». Молодой человек позиционировал себя там как медиум, взаимодействующий с энергией страха. В итоге «синяя рука» победителя досталась ему.

В 2022 году Шепс принял участие в проекте «Звезды в Африке», но долго он там не задержался. А сейчас вместе с именитым братом снимается в шоу ««Экстрасенсы. Битва сильнейших».

Сейчас Олег Шепс, так же, как и его брат, живет в Москве, ведет личный прием и помогает своему родственнику создавать амулеты и талисманы на продажу. Известно, что он занимается художественной эзотерикой — создает «живые картины», на которые накладывает чары.

Личная жизнь Олега Шепса

В интервью изданию StarHit Олег Шепс рассказал, что расстался с девушкой Ольгой сразу после участия в «Битве экстрасенсов» и не жалеет об этом. Также ходили слухи о его отношениях с коллегой по шоу Ириной Игнатьевой, но они не подтвердились.

25-летний Шепс не любит распространяться о своей личной жизни, поэтому неизвестно, есть ли у мага отношения сейчас. Однако в начале года он опубликовал на своей страничке в одной из соцсетей фото с незнакомой блондинкой, но никаких пояснений не дал.