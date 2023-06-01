Птиц не пугать, в коробки не засовывать: эксперт рассказал, что делать, если на дорогу вышла утиная семья

Пернатые переходят даже Ново-Садовую и не боятся машин. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самаре жители города все чаще и чаще стали замечать пернатые семьи, вальяжно прогуливающихся по проезжей части. Дикие утки мало того что не боятся людей, им все равно даже на оживленное движение на проезжих частях.

Как же быть автолюбителям? Стоять в пробке, потому мама-утка решила прогуляться с семейством по Московскому шоссе, или же собрать птиц в охапку и самостоятельно унести с проезжей части? Редакция «КП-Самара» расспросила об этом эксперта.

Маршрут к водоему

Пернатых путешественников теперь можно встретить не только на водоемах и в парках, но и в самых неожиданных и даже опасных местах. Вряд ли мама-утка будет искать светофор, чтобы перейти проезжую часть. Многие пользователи интернета разводят руками, недоумевая, почему же птицы целыми семействами под машины бросаются.

- Утки не всегда гнездятся около водоемов. Часть из них выбирают места для гнезд относительно отдаленные, например, кустарники или палисадники. Спустя пару дней маме-утке надо вести своих птенцов на водоем, а она только видит цель и не видит препятствий, поэтому птенцов ведет на дорогу, - объясняет Александр Кузовенко, заместитель директора по развитию и научно-просветительской работе Самарского зоопарка.

Мама-утка не может просто перелететь с одного места на другое, поэтому построение таких сложных маршрутов - не прихоть, а необходимость.

Как быть водителям

Что же делать участникам дорожно-транспортного движения, если по дороге на работу или учебу ты встаешь в пробку из-за пешей прогулки пернатых.

- Если на дороге вы встречаетесь с утиной семьей, машинам стоит остановиться и подождать, не гнать, не пугать. Максимум - помочь уткам, направляя их, - отметил Александр Кузовенко.

Не стоит сильно усердствовать в том, чтобы помочь утиной семье перейти дорогу, так можно сделать только хуже.

- Единственное, что мы можем сделать в подобной ситуации - придать уткам правильное направление движения. Если утиную семью слишком активно сгонять, то часть птенцов может отбиться от мамы, а утка может махнуть крылом на потерявшихся и вести оставшихся за собой дальше.

Диких животных лучше не трогать руками, но если вы увидели, как утенок не может преодолеть какое-то препятствия, то попробуйте легонько его подсадить.

- Забирать утят и сажать их в коробку тоже не надо, потому что тогда они 100% останутся без мамы. Другая утка только в редких случаях может принять к себе сироток, поэтому малышей вам придется выхаживать самостоятельно.

Пернатые путешественники имеют хорошую топографическую память, поэтому всегда следуют уже проверенными маршрутами. Так что уткам не мешаем, они сами знают, что делают. Помочь птице можно только в том случае, если она ранена, и то домой мы ее не забираем, а отдаем в руки специалиста, - объяснил Александр Кузовенко.