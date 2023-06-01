Мысли о матче, а не об уходе из клуба: «Крылья Советов» встретились с болельщиками перед игрой со «Спартаком»

В «Крыльях» настраиваются, что следующий матч станет заключительным в этом сезоне. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Болельщики вышли на поле

31 мая 2023 года двери тренировочной базы «Крыльев Советов» открылись для болельщиков. Событие неординарное — обычно на базу не попасть, можно только наблюдать за тренировками с трибуны, установленной за забором на территории Загородного парка.

В этот же раз после тренировки на поле смогли побывать и поклонники команды. В клубе решились на этот шаг перед важнейшим матчем чемпионата России.

В субботу, 3 июня, в заключительном туре РПЛ «Крылья» примут дома московский «Спартак», борющийся за медали первенства. Только победа в этом матче дает «Крыльям» шанс обойтись без продолжения сезона в виде стыковых матчей с командами из Первой лиги. При этом не все зависит от самих «Крыльев», важны и результаты конкурентов. «КП-Самара» подробно описывала все расклады перед финишем сезона.

В такой ситуации важно быть вместе всем: и руководству, и игрокам, и поклонникам команды. С этой целью и была организована встреча: чтобы поговорить, высказать, что накипело, обменяться мнениями, почувствовать единение и поддержку. И, конечно же, взять автограф и сделать селфи с кумирами.

Разговор проходил без микрофона — как пояснили «КП-Самара» организаторы, это было сделано специально, чтобы не превращать встречу в подобие официального мероприятия, придать ей более «домашний» и душевный характер. Все, кто хотел, в принципе, друг друга услышали.

Более сотни болельщиков воспользовались приглашением "Крыльев" на встречу Фото: Евгений ЕГОРОВ

Мысли о матче, а не о трансферах

- Все ребята настроены отдать все силы, чтобы победить в, мы надеемся, последнем матче сезона, - отметил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

- Между прочим, шансов на это не так мало, как кажется, - подтвердил капитан команды Александр Солдатенков.

Сергей Корниленко успокоил болельщиков, переживающих, что игроков от важнейшей игры сезона могут отвлекать различные трансферные слухи.

- Все мысли сейчас только о ближайшей игре и завершении сезона. На слухи о том, что кто-то уйдет после сезона, мы не обращаем внимания. Какие-то трансферные слухи всегда публикуются, всегда о ком-то пишут, не только о наших игроках. Никаких официальных запросов о том или ином футболисте от других клубов в наш клуб не поступало, - заявил Корниленко.

Салтыков вернется из «Акрона» в «Крылья»

Также спортдир самарцев прокомментировал информацию СМИ о том, что полузащитник Никита Салтыков будет выкуплен летом у «Крыльев» московским «Локомотивом». Салтыков сейчас находится в аренде в тольяттинском «Акроне», где ярко себя проявил, в частности, в кубковом матче со «Спартаком».

- Салтыков отправится на первый летний сбор с нашей командой, - объявил Корниленко.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в одно время в субботу, 3 июня. «Крылья Советов» и «Спартак» встретятся на «Солидарность Самара Арене» в 18 часов по самарскому времени.