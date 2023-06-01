Все, кто был в салоне автобуса, успели его покинуть. Фото: прокуратура Самарской области.

В Самарской области загорелся автобус, который вез школьников на экскурсию. Случилось это в поселке Новый городок в Красноярском районе. В этот момент в салоне автобуса было 28 человек, 24 из которых – дети, ученики четвертого класса.

- Сообщение о загорании экскурсионного автобуса поступило на пульт дежурного в 17:20 31 мая, - рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области. – Пожар ликвидировали в 17:49. Погибших и пострадавших нет.

Все, кто был в этот момент в салоне автобуса, самостоятельно его покинули. Причем выбегать из автобуса пришлось так быстро, что многие побросали свои вещи, которые сгорели в огне. К счастью, с детьми и с теми, кто их сопровождал, все в порядке.

Автобус превратился в груду железа

Пожар произошел, когда школьники возвращались с французской экскурсионной базы «Цикада и муравей». Из-за чего вспыхнуло пламя, еще не выяснили, сейчас этим занимаются специалисты. Известно только, что автобус вспыхнул прямо на ходу.

- Огонь буквально охватил весь автобус, шел густой черный дым, его было видно издалека, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» очевидец пожара. – Я не видел, когда именно автобус загорелся, видел только, что горит. Очень повезло, что людей внутри не было, это очень страшное зрелище.

Автобус выгорел полностью и превратился в груду деформированного железа.

Так автобус выглядит после пожара. Фото: телеграм-канал Самара №1

«Разрешения на перевозку детей не было»

По соцсетям начали распространяться подробности злополучной экскурсии. Один из жителей Самарской области, который уверяет, что знаком с ситуацией, говорит, что разрешения на перевозку детей у водителя автобуса не было.

- Разрешения на перевозку детей, как выяснилось, не оказалось, хотя родители передавали данные по детям для ГИБДД, - уверяет аноним.

Более того, появились слухи, что дети вообще не должны были ехать на экскурсию на этом автобусе. Якобы изначально должен был приехать другой транспорт, но он оказался неисправен и его заменили ПАЗиком.

Так ли это на самом деле, предстоит выяснить уже правоохранителям. «КП-Самара» следит за развитием событий.