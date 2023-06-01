«Автобус с одаренными детьми вспыхнул как спичка»: новые подробности ЧП под Самарой 31 мая

Детей привезли за 50 км от города на стареньком ПАЗике. Фото: СУ СКР по Самарской области

В канун Дня защиты детей, 31 мая 2023 года, учащиеся четвертого класса из Самары отправились на экскурсию в Красноярский район. На обратном пути случилось страшное – автобус загорелся. К счастью, младшеклассников вовремя успели эвакуировать, а автобус через некоторое время выгорел дотла. Журналист «КП-Самара» узнала подробности ЧП.

К счастью, никто не пострадал

ЧП произошло в поселке Новый городок в Красноярском районе вечером 31 мая. В этот момент в салоне автобуса было 28 человек, 24 из которых – дети, ученики четвертого класса.

- Сообщение о загорании экскурсионного автобуса поступило на пульт дежурного в 17:20 31 мая, - рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области. – Пожар ликвидировали в 17:49. Погибших и пострадавших нет.

Очевидцы рассказывают, что автобус вспыхнул, как спичка. Пассажиры экскурсионного автобуса выбегали из салона так быстро, что многие побросали свои вещи. Через некоторое время машина сгорела дотла. К счастью, дети и сопровождающие, в том числе водитель ПАЗа не пострадали.

Экскурсию организовали для одаренных детей

Журналисту «КП-Самара» от собственных источников стало известно, что экскурсию для своих учеников организовали в самарской Академии для одаренных детей (Наяновой). Учащихся четвертого класса решили свозить на экскурсию на французскую ферму «Цикада и муравей».

- Дети посетили экскурсию и начали уже отправляться в сторону Самары, когда автобус загорелся. Сопровождающие быстро среагировали и успели вывести всех детей из салона. Пока пожарные работали на месте ЧП, ученики вернулись обратно на ферму, чтобы дождаться другого транспорта, который доставил всех обратно в Самару, - сообщил нам источник, знакомый с ситуацией.

Все слухи проверят правоохранительные органы

По соцсетям начали распространяться подробности злополучной экскурсии. Один из жителей Самарской области, который уверяет, что знаком с ситуацией, говорит, что разрешения на перевозку детей у водителя автобуса не было.

- Разрешения на перевозку детей, как выяснилось, не оказалось, хотя родители передавали данные по детям для ГИБДД, - уверяет аноним.

Более того, появились слухи, что дети вообще не должны были ехать на экскурсию на этом автобусе. Якобы изначально должен был приехать другой транспорт, но он оказался неисправен и его заменили ПАЗиком. Так ли это на самом деле, предстоит выяснить уже правоохранителям.

Следственный комитет по Самарской области уже начал проводить доследственную проверку по факту произошедшего в Красноярском районе. Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, в настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, а также причины ему предшествующие.

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