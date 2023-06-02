СМИ: Игорь Осинькин может покинуть «Крылья Советов»

Пока Игорь Осинькин готовится к решающему матчу, СМИ отправляют его в Казань. Фото: ПФК "Крылья Советов"

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Игорь Осинькин может быть уволен с поста главного тренера самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщают СМИ со ссылкой на телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По данным источника, новым местом работы Осинькина может стать казанский «Рубин», который с нового сезона будет вновь выступать в Премьер-лиге. Команда из Татарстана в течение сезона дважды меняла тренеров. Начинал сезон 2022/2023 Леонид Слуцкий, с которым «Рубин» вылетал из РПЛ, в конце прошлого года его сменил Юрий Уткульбаев. Остаток же текущего сезона казанскую команду возглавлял Рашид Рахимов, при котором «Рубин» выиграл семь матчей из семи и решил задачу повышения в классе.

Вариант смены тренера и обновления состава якобы уже обсуждался в беседе агента Павла Андреева с руководством казанского клуба. В случае перехода Осинькина с ним в Казань, как уверяет источник, переедут и игроки, являющиеся клиентами Андреева – Евгеньев, Ломаев, Цыпченко, Горшков.

«Рубин»: у нас есть главный тренер

В казанском клубе опровергают факт подобных переговоров, справедливо ссылаясь на успешную работу с командой Рашида Рахимова.

- Главный тренер нашей команды — Рашид Рахимов. Как мы можем кого-то рассматривать? Это неверная информация, - цитирует «СЭ» слова спортивного директора «Рубина» Эдуарда Сафонова.

Кому выгоден вброс?

При этом, по данным «Инсайдов от Карпа», руководители самарского клуба ищут замену Игорю Осинькину, поскольку крайне недовольны игрой и результатами команды в завершающемся сезоне. Однако при увольнении по инициативе клуба нужно будет выплатить ему неустойку в 100 млн рублей. Которая, впрочем, станет в четыре раза ниже, если команда вылетит из РПЛ. Трудоустройство тренера в другом клубе облегчило бы переговоры.

Тот же источник сообщает, что Осинькина якобы рассматривают также в московском «Динамо». Куда СМИ «сватают» и бывшего наставника «Рубина» Леонида Слуцкого.

Характерно, что вброс этой информации произошел как раз накануне важнейшего для «Крыльев Советов» матча со «Спартаком». Остается только догадываться, кто и с какой целью инициировал этот вброс именно в такое время, но очевидно, что подобные вещи не способствуют концентрации команды на главной цели.

На встрече с болельщиками представители «Крыльев» заверили поклонников, что не обращают внимания на то, что пишут в СМИ и соцсетях, и что все сосредоточены на решении задачи – сохранить место в Премьер-лиге.