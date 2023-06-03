Заклеили пасть суперклеем: в посёлке под Самарой живодеры погубили маленьких щенков

Выжил только один щенок из шестерых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Как можно быть настолько жестоким? Это сейчас щенки, а потом он может и до людей добраться, - негодуют жители поселка Черновский в Самарской области, где местные жители нашли растерзанных щенят. Подробности жуткого происшествия в небольшом поселке журналисту «КП-Самара» рассказала неравнодушная жительница.

Это случилось 28 мая 2023 года, в воскресенье. Маленькая девочка пришла в заброшенный дом на улице Рабочей в поселке Черновский, чтобы покормить щенков, и увидела ужасающую картину. Трупики черных кутят были разбросаны по участку, один из малышей еле заметно дышал. Шокированная девочка побежала в слезах домой, чтобы рассказать обо всем своей маме.

- Информация об убийстве щенков появилась в местном поселковом чате в Вайбере. Мама той самой девочки рассказала о случившемся и прислала фотографии. Неравнодушные люди начали бить тревогу – в поселке объявился живодер. Мы с другими активистами написали пост в социальных сетях, чтобы поднять общественный резонанс. Также на место вызвали полицию, - рассказывает нам Евгения Д.

Мертвых щенков нашла маленькая девочка, которая принесла малышам еды Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Полиция проводит проверку

Редакция «Комсомольской правды» обратилась в ГУ МВД по Самарской области, чтобы получить официальный комментарий. Как сообщили нам полицейские, в настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства происшествия.

Всего в заброшенном доме вместе со своей мамой жили шестеро щенков. Неравнодушные люди подкармливали их, а потом собирались найти кутятам добрые руки, ведь в поселке многие жители частных домов нуждались в охраннике. Когда маленькая девочка принесла малышам еду, пятеро щенков были уже мертвы, а шестой еле подавал признаки жизни. Сейчас активисты борются за его жизнь, а когда малыш поправится, его уже готовы взять охранником на одну из местных производственных баз.

Заклеили пасть суперклеем и отрезали ушки

Евгения Д. рассказала жуткие подробности о том, как умерли щенки. По словам очевидцев, у малышей были отрезаны ушки, глотка забита землей, а сама пасть заклеена суперклеем. Этим же клеем у одного из щенков было заклеено также анальное отверстие.

- Это просто уму непостижимо, насколько жестокий человек мог такое сделать с малышами, - не сдерживая слез говорит местная жительница.

Как нам стало известно, такой вопиющий случай в поселке произошел впервые. В общем чате уже неделю ведется бурное обсуждение того, что произошло. Некоторые местные жители предположили, что с жестоким убийством могут быть связаны дети.

- Но это только предположение, мы не знаем имени настоящего живодера. Устанавливать причастных будет полиция. Но если все же подтвердится, что это сделали дети, то даже представить страшно, кто потом из них вырастет и чем это будет грозить жителям нашего поселка, - говорит Евгения.

Инициативная группа поселка Черновский уже собрала необходимую сумму, чтобы стерилизовать маму погибших щенков, а также купить необходимые лекарства для выжившего кутенка. Люди надеются, что в скором времени жестокий убийца беззащитных малышей будет наказан по всей строгости закона.

Щенкам отрезали уши и заклеили пасть клеем Фото: Предоставлено "Комсомолке"

МНЕНИЕ АДВОКАТА

Журналист «КП-Самара» поговорил с юристом, который рассказал, какая ответственность может грозить живодеру за убийство животных. Адвокат Коллегии адвокатов Самарской области «Правовой советник» Руслан Берсагуров рассказал «КП-Самара», что за жестокое убийство с применением садистских методов живодер может отправиться в тюрьму.

- В данном случае за содеянное могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 245 УК РФ. Данная норма уголовного закона устанавливает ответственность за жесткое обращение с животными. За совершение указанного преступления предусмотрен ряд наказаний, самое мягкое это штраф в размере до 80 тысяч рублей, а наиболее строгое - лишение свободы до трех лет. Если правоприменитель признает, что жесткое обращение с животным совершено с применением садистских методов, то ответственность наступает уже по п. "в" ч. 2 ст. 245 УК РФ и предполагает более суровое наказание, вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, - рассказал адвокат.

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