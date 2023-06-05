При отравлении метанолом промедление недопустимо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Десять человек погибли в Ульяновской и Самарской областях из-за отравления самарским сидром. Виной всему стал метанол, который, по одной из версий, могли добавить в напиток недобросовестные производители. Сейчас один из руководителей компании «АНДИ», выпускающей напитки под маркой «Мистер сидр» задержан, возбуждено уголовное дело, а самарцев просят воздержаться от приобретения сидра и других напитков этой марки. Врачи говорят: при отравлении метанолом самое главное – успеть вовремя распознать угрозу и принять меры первой помощи – тогда смертельного исхода вполне можно избежать. Главный внештатный терапевт Самарской области Олег Фатенков рассказал журналисту «КП-Самара», как распознать отравление сидром с метанолом и что делать, чтобы избежать гибели.

«Болит живот, двоится в глазах»

Медики говорят: распознать симптомы отравления достаточно просто. Первым на него реагирует желудок.

- Метанол – это яд, а любое отравление ядом начинается с боли в животе, - рассказал Олег Фатенков. – Ухудшается общее самочувствие. Метинол в первую очередь действует на головной мозг и на нервные окончания, которые отвечают за зрение. Поэтому у пострадавшего при отравлении появляются расстройства зрение, может двоиться в глазах.

Вызовите скорую и промойте желудок

Врачи предупреждают: при появлении подобных симптомов каждая минута на счету. Шанс выжить есть, и чем скорее пострадавший обратится за помощью и предпримет первые шаги по самопомощи, тем вероятность благоприятного исхода выше.

- Скорость развития поражения организма может быть разной – она зависит как от количества выпитого яда, его концентрации, так и от общего состояния организма человека,- говорит Олег Фатенков. – В любом случае при появлении первых же симптомов необходимо максимально срочно вызвать скорую помощь. А пока медики едут – выпить обычной воды и постараться вызвать рвоту, чтобы помыть желудок и вывести из организма остатки ядовитого вещества. Промывать желудок следует обычной водой. А вот «народные средства», вроде рюмки водки для «нейтрализации неправильного спирта» абсолютно противопоказаны – так вы только усугубите ситуацию.