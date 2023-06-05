Полиция перетряхивает магазины, директор производства задержан: сидр из Самарской области убил 10 человек в двух регионах

Сидр с метанолом унес уже 10 жизней в Самарской и Ульяновской областях. Фото: ГУ МВД России по Ульяновской области

Алкольный напиток стал причиной гибели восьмерых димитровградцев и двоих самарцев. По данным следователей, смерть наступила в результате отравления сидром, произведенным в Самарской области. Правоохранители просят граждан не рисковать и воздержаться от покупки и употребления сидра. Рассказываем все, что известно на данный момент о происшествии.

«Отравление неустановленным веществом»

- По данным следствия, в период с 3 по 4 июня 2023 года несколько жителей Димитровграда были госпитализированы с диагнозом «отравление неустановленным веществом». Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, шестеро из потерпевших скончались, - сообщили в СУ СК РФ по Ульяновской области.

Следователи выяснили, что смертельный напиток был куплен в магазинах «Территория пива», куда сидр поставлялся с предприятия, находящегося в Самарской области.

По неофициальным данным, это был яблочный напиток «Мистер Сидр». По сведениям из открытых источников, производящее напиток под этим брендом ООО «Анди» зарегистрировано в с. Старый Буян Самарской области.

Генеральным директором ООО значится Рафик Мударисов, учредителем - Анар Гусейнов.

Само производство, по данным следственных органов, находится в поселке Винтай, административно являющийся частью Красноглинского района городского округа Самара.

- На предприятии в настоящее время проводятся следственные действия. Назначен ряд судебных экспертиз, - сообщили следователи.

Число погибших все больше

Количество погибших от употребления сидра увеличивается с каждым часом.

- Всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых 8 закончились летальным исходом, - сообщили в ульяновском Роспотребнадзоре.

Как рассказали в СУ СК РФ по Самарской области, погибли две женщины в Новокуйбышевске, они пили тот же сидр.

По неофициальным данным, причиной отравления и гибели людей стал содержащийся в напитке метанол.

Смерть с яблочным вкусом

В соцсетях появилось фото ориентировки, полученной правоохранительными органами. В ней сообщается, что смертельный компонент может содержаться также в напитках под брендом «Мистер Сидр» со вкусами «Бабл гам», «Клубника – барбарис», «Виски – кола», «Персик», «Шампанское», «Яблоко», «Вишня». «Голубая лагуна», «Лесные ягоды», «Манго».

Личный состав полицейских подразделений ориентирован на выявление и изъятие данных напитков из торговых точек.

Роспотребнадзор, правоохранительные органы, правительство Самарской области призывают граждан до окончания расследования не приобретать и не употреблять слабоалкогольные напитки «Мистер Сидр». А в случае употребления – немедленно обратиться к медикам.

- Ситуация взята на контроль правоохранительными органами, региональным Роспотребнадзором, проводятся все необходимые проверки. В готовности к оказанию помощи находятся учреждения здравоохранения, - сообщили в правительстве региона.

Если вы стали свидетелем реализации алкогольного напитка «Мистер Сидр», просьба незамедлительно сообщить об этом в ближайший отдел полиции либо по телефону 8(846)278-22-22.

Виновному грозит 10-летний срок

По последним данным, предприниматель, поставлявший смертельную продукцию в торговые точки, задержан. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По этой статье виновному грозит до 10 лет лишения свободы.