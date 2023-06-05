Судя по составу напитка, в него вообще не должны были добавлять никакого спирта. Фото: ГУ МВД России по Ульяновской области

В Самарской и Ульяновской областях 18 человек стали жертвами сидра, произведенного в Самаре. Рассказываем, что известно о самарском производителе сидра, от которого умирают люди

"Мистер сидр": кто производитель, где делают

Юридически производством продукции под брендом «Мистер Сидр» является ООО «Анди» Мистер Сидр». Производственная площадка находится в поселке Винтай, административно считающемся частью Самары. Но юридически предприятие зарегистрировано в Красноярском районе Самарской области, в доме по улице Центральной села Старый Буян.

В открытых источниках есть информация, что это адрес регистрации по месту жительства учредителя ООО Анара Гусейнова.

О нем известно, что он родился в Белгородской области в декабре 1990 года, то есть на данный момент ему 33 года.

Ранее Гусейнов был одним из учредителей ООО «Олимп Агро», занимавшегося оптовой торговлей зерном.

Учредителем ООО «Анди» Гусейнов является с ноября 2021 года. Основной вид деятельности предприятия: производство сидра и прочих плодовых вин. Дополнительно организация заявила еще 25 видов деятельности. Все они так или иначе связаны с производством и продажей напитков, в том числе содержащих пищевой этиловый спирт. Также известно, что предприниматель не зарегистрирован в Роспотребнадзоре.

- Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности не подавалось, в реестре уведомлений о начале предпринимательской деятельности информация отсутствует, - сообщили "КП-Самара" в региональном управлении Роспотребнадзора.

В торговых точках Самары, в частности, помимо сидра, под брендом «Мистер Сидр» продается квас.

"Мистер сидр": что известно о напитке

В имеющемся в Сети рекламном тексте, рассказывающем о «Мистере Сидре», сообщается, что для производства напитков используется натуральный сахар без добавления заменителя и вода из собственной скважины, прошедшая многоуровневую очистку.

- Продукция производится на современном оборудовании, с соблюдением высоких стандартов качества, - гласит реклама бренда.

Сообщается, что компания готова произвести напиток с эксклюзивным вкусом для конкретной торговой сети или региона.

Из этих же открытых источников следует, что «Мистер Сидр» искал дистрибьюторов для расширения присутствия в других регионах России, а также в Казахстане.

На этикетке того самого злосчастного яблочного сидра в составе компонентов какой-либо спирт не значится вообще. Указанная крепость напитка 4,7 %, видимо, должна была достигаться взаимодействием дрожжей, яблочного сока и сахара. То есть, судя по этому составу, появление в напитке любого спирта как компонента (не только смертельно опасного метанола, но даже и «безобидного» этанола) вовсе не предполагалось технологией производства.

"Мистер сидр": за какие нарушения привлекали к ответственности

Чуть менее года назад, в июле 2022 года, предприниматель Анар Гусейнов уже привлекался к административной ответственности за торговлю сидром без требуемых сертификатов соответствия.

- Сотрудниками Управления Министерства внутренних дел России по г. Самаре 14.04.2022 при проведении проверки объекта потребительского рынка по реализации алкогольной продукции был установлен факт оборота алкогольной продукции в отсутствие документов, подтверждающих легальность реализации алкогольной продукции, - говорится в решении Арбитражного суда Самарской области.

В материалах делах не нашлось «доказательств причинения вреда (или возникновению угрозы причинения вреда) жизни и здоровью людей», суд счел нарушение малозначащим и заменил Гусейнову полагающийся административный штраф в размере 10 000 рублей на предупреждение.

В рамках того дела у Гусейнова изъяли и уничтожили по одной 30-литровой бутыли сидра пяти разных вкусов: «Виски - Кола», «Сангрия», «Пина Колада», «Манго - Маракуйя», «Ром - Кола».