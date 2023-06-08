«И пуговку пришьем, и платьице похвалим»: гардеробщица театра из Самары откровенно рассказала о своей работе

Гардеробщица Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича Татьяна Егорова откровенно рассказала о своей работе. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Все начинается с вешалки: и театр, и хорошее настроение, и любовь к зрителю. Действительно, первое место, куда попадают посетители театра перед началом спектакля, это гардероб, где их встречают добрейшие женщины-гардеробщицы. Правда, люди едва их замечают. Бывает, не здороваются, так уж повелось, не считают нужным. Как зря! Журналист «Комсомолки» пообщалась с гардеробщицей Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича Татьяной Егоровой. Женщина поведала корреспонденту «КП-Самара» о работе в театре и общении со зрителями.

«Здесь все гардеробщицы 1 разряда»

Татьяна Егорова именует себя гардеробщицей первого разряда, другого разряда и нет.

- Так что мы перворазрядные — то есть, первоклассные работники театра. Нас здесь, кстати, 11 человек. Я — старшая, потому отвечаю за всю бригаду, - рассказывает сотрудница театра.

А еще Татьяна Валентиновна — хранительница потеряшек, так ласково и загадочно она сама себя прозвала.

- Я отвечаю не только за работу гардероба, но и за бюро находок. Я передаю администратору сайта нашего театра информацию о забытых зрителями вещах, и мы стараемся найти владельца.

Кстати, об интересных потеряшках театра можно почитать здесь.

В стенах театра Татьяна Егорова провела всю свою жизнь. Правда, уйти на работу в гардероб женщина решила уже на пенсии. Кем Татьяна Валентиновна работала до этого — не призналась.

- Честно говоря, не хочу я старыми позициями хвастаться. Одно скажу, с любовью служила и продолжаю служить театру.

«Здесь трудятся бывшие преподаватели, врачи и инженеры»

По словам Татьяны Егоровой, работы гардеробщицам всегда хватает. Мало ведь кто задумывается, сколько шагов за день они проходят от вешалки и обратно и сколько нужно сил, чтобы туда-сюда таскать пуховики и шубы.

- Бывает непросто. Обычно, сила и выдержка очень нужна в театральный сезон, это период с ноября по февраль. Зато это движение, это спорт, - улыбается Татьяна Валентиновна. - Летом, конечно, график посвободнее. У нас, можно сказать, каникулы. Да и у каждой женщины летом огороды и дачи, дел своих полно!

Гардеробщица поделилась: коллектив у них сильный! Здесь работают дамы пенсионного возраста, причем все с высшим образованием.

- В гардеробе нашего театра трудятся бывшие преподаватели, врачи и инженеры. Для нас, конечно, важно наличие высшего образования. Человек с такой «корочкой» и грамотно говорит, и в театре уж точно был, а значит пришел сюда уже полюбив его.

Попасть на работу в театр не так уж и легко. На должность гардеробщицы здесь большой конкурс — на одно место очень много желающих.

- У настоящей гардеробщицы должны присутствовать легкость и сила. Здесь нужно бегать, помнить все номерки. Мы обслуживаем больше тысячи человек за день. А в высокий сезон и по три тысячи: раздеть и одеть (куртки, шубы, пальто — это, в среднем, 6 тысяч килограмм в день на бригаду!). Зритель должен остаться доволен, потому что его и обслужили быстро, так еще улыбнулись и пожелали удачи в дорогу. По-другому никак.

«Мы чувствуем каждого зрителя»

Работать с людьми здесь, конечно, учат. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Опытная гардеробщица должна находить подход к каждому зрителю.

- Мы знаем, как общаться с нашими прекрасными гостями. Где-то необходимо и улыбнуться, и даже похвалить зрителя. Например, за красивое платьице или костюм. Мы всегда чувствуем человека и быстро понимаем, в чем он нуждается.

Гардеробщицы не только примут одежду и помогут зрителю сориентироваться в театре, но еще и окажут пару секретных услуг. Например, пришьют пуговку, если та отлетела от пиджака в самый неподходящий момент. Подробнее об этом читайте здесь. А еще зачастую гардеробщицам приходится быть и настоящими психологами.

- Помню, принимала я верхнюю одежду у молодой пары. Парень с девушкой поссорились из-за того, что барышня опоздала в театр, на работе, вроде бы, задержали, - рассказывает Татьяна Егорова. - Вот молодой человек разозлился и сорвался на нее. Мол, платье не так сидит, а на голове ничего не осталось от прически. Ну а я что? Я молчать не стала. Сказала парню, какая у него девушка красивая, а взгляд у нее такой влюбленный! Растаяли оба и про ссору быстро забыли, будто и не было ничего. Конечно, такие поступки в нашей профессии важны! Да и мне приятно было, что зрители ушли на спектакль довольные.

А еще Татьяна Егорова призналась: есть у гардеробщиц любимые постоянные зрители.

- Многих мы знаем по имени, а они знают нас. Мы даже некоторых с днем рождения поздравляем! Такой у нас клуб по интересам.

О трудной стороне работы Татьяна Валентиновна говорить не стала. Она объяснила: негатива хватает на любом месте, поэтому не стоит придавать ему значения.