«Всю жизнь пили этот сидр, а тут вон что!»: как живет Димитровград после массового отравления паленым алкоголем

Больше всего отравлений самарским сидром было в Димитровграде. Фото: УМВД России по Ульяновской области.

- Ну вот, прославились на всю страну, - сокрушается пенсионерка Галина Анатольевна. - Понимаю, жарко, хочется прохладительного. Но я вот, например, пью кефир - он лучше всего утоляет жажду. Встретила сегодня в магазине знакомую. Говорит, у них на заводе сотрудница умерла: купили с мужем сидра, теперь сама - в морге, супруг - в реанимации.

Галина Анатольевна – жительница Димитровграда. Именно в этом городе появились первые жертвы злополучного сидра из Самары. Ульяновской области вообще досталось больше всех, официально от отравление суррогатным алкоголем там умерли 18 человек, 33 человека в больнице.

В самом Димитровграде тихо и спокойно, истеричных настроений не наблюдается. Разве что в соцсетях. Но если на лавочке возле подъезда собралось больше двух человек, будьте уверены: обсуждают отравления сидром.

Вдоль дороги припаркована машина. Из опущенного окна слышно, как водитель разговаривает по мобильнику: «Всю жизнь пили этот сидр, и ничего. А тут вон че!»

В Димитровграде не нужно далеко ходить, чтобы купить пива: точки каждые пять метров, на любой вкус. Правда, сидра теперь днем с огнем не сыщешь: убрали от греха подальше.

В сети «Beerжа», по словам продавца, «Мистером Сидром» не торговали, но решили убрать вообще весь. В магазине сети «Хмельной Домик», говорят, вообще никакого сидра в ассортименте не было. Только и покупателей (на 12 часов дня) что-то нет, хотя еще не вечер.

В «БиррХаус» «Мистер Сидр» был, но, уверяют нас, совсем мало. Его, как и весь другой сидр, убрали с полок. Покупателей подорвавший репутацию ассортимент не смущает - пришли за пивом.

- У меня в тот день сын покупал сидр, но, слава Богу, все обошлось, - говорит покупательница. - А тот сидр, о котором все говорят, компания с собой принесла - им и отравились они.

Напомним, всего суррогатным сидром отравились 84 человека в нескольких регионах страны: в Ульяновской, Самарской, Пензенской, Нижегородской областях, а также в Чувашии и Удмуртии.

Предпринимателя, который производил «Мистер Сидр» задержали. 5 июня прошел допрос, где мужчина рассказал, куда и сколько он отправил алкоголя.

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