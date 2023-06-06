Разозлился на станционного смотрителя и забраковал дорогу: почему Пушкин проехал Самару стороной

Одно из культовых мест Самары - сквер Пушкина, хотя в городе поэт никогда не был Фото: Яндекс.Карты

6 июня отмечается 224-я годовщина со дня рождения «нашего все» - Александра Сергеевича Пушкина. Достоверно известно, что в Самаре великий поэт никогда не бывал. Хотя изначально собирался проехать по пути в Оренбург именно через Самару. Почему он поменял планы и где все-таки проехал — разбирается «КП-Самара».

Разозлился на станционного смотрителя

Решающая роль в исследовании пути Пушкина из Симбирска в Оренбург принадлежит бывшему ректору Куйбышевского планового института (при нем он превратился в экономическую академию) Анатолию Носкову.

Он скрупулезно исследовал все возможные зацепки и по косвенным признакам восстановил наиболее вероятный маршрут поэта, отправившегося в Оренбург собирать сведения о Пугачевском восстании, легшие затем в основу провести «Капитанская дочка». Эксперты, позднее анализировавшие выводы Носкова, с большинством из них согласились

Знаменитая поездка состоялась в сентябре 1833 года. Достоверно известно, что 14 сентября поэт выехал из Симбирска, а 19-го прибыл в Оренбург.

Почтовая дорога шла по правобережью Волги, и именно напротив Самары была переправа через реку. Волга до появления водохранилищ была намного уже. И изначально, как выяснили историки, Пушкин собирался двинуться именно по этому маршруту. И даже двинулся, но… с первой же станции вернулся обратно, сильно разозленный.

Во-первых, поэту не понравилась сама дорога — с большим количеством поворотов, спусков и подъемов. Во-вторых, у Пушкина была своя коляска, а это означало, что при смене лошадей на почтовых станциях у него был не первый приоритет, и ждать приходилось бы по 5-6 часов.

«Пронесся, как метеор»

Так что планы Пушкина поменялись, и он решил переправиться через Волгу в Симбирске. Об этом косвенно свидетельствует сделанный им рисунок горы, который можно было бы сделать, только спустившись к реке под Симбирском. Вероятно, набросок поэт сделал, дожидаясь переправы.

Дальше шла широкая скотопрогонная дорога, использовавшаяся также и в торговых целях. Почтовых станций тут не было, так что, вероятнее всего, лошадей Пушкин нанимал в частном порядке.

- Пушкин пронесся через наш край, как метеор, - писал самарский профессор Преображенский в 1925 году.

О местах, через которые он проезжал, также можно судить в основном по косвенным свидетельствам.

- Нынче калмыки так обрусели, что готовы с живого шкуру содрать. Слова мордвина. 16 сентября, - такую запись оставил Пушкин в своем дневнике.

Мордовскими деревнями на указанной скотопрогонной дороге были Еремкино и Старая Бинарадка. Вероятно, в одной из них и была сделана запись, что вполне отражало реалии того времени и той географии. Местное население страдало от притеснений зажиточных крещеных калмыков, которых ранее поселили в Ставрополе (ныне — Тольятти).

Загадочная Смышляевка

Далее на пути Пушкина была крепость Красный Яр, а после вновь начинаются догадки. Точные свидетельства говорят уже только о том, что Пушкин прибыл на станцию Борская. В Борском он общался с местным казачьим населением, собирая воспоминания о Пугачеве. А вот какой дорогой он туда добрался?

От Красного Яра до Борского он мог двигаться и дальше скотопрогонной дорогой. А мог свернуть по проселочной дороге мимо Новосемейкино к Смышляевке, вновь попав на «забракованный» им в Симбирске почтовый тракт.

- Панин. Дом Пустынникова. Смышляевка, - такую загадочную запись оставил поэт в дневнике. И исследователи не пришли к единому мнению насчет ее смысла. Граф Панин был главнокомандующим войсками, боровшимися с пугачевскими отрядами, и он мог принимать Пушкина в доме Пустынникова в Симбирске.

А вот запись о Смышляевке, по общепринятому мнению, появилась здесь просто в качестве «памятки», чтоб не забыть, в направлении какого селения свернуть. Есть еще Смышляевка на территории нынешней Ульяновской области, но она находится совсем в стороне от пушкинского маршрута и вряд ли могла иметься в виду.

Если так, то из Красного Яра Пушкин двинулся на Смышляевку и, попав на почтовый тракт, остановился на станции в пригороде Алексеевске (ныне — поселок Алексеевка в составе города Кинеля). Далее дорога шла по старому деревянному мосту через реку Большой Кинель и вдоль реки Самарки через Мочинскую слободу (ныне — село Красносамарское), Башкирку (ныне —Малая Малышевка), Федоровку и далее до Борского. Оттуда поэт уже продолжил движение через Бузулук в сторону Оренбурга.

Была ли Сызрань?

Обратный путь поэта в имение Болдино под Нижним Новгородом вообще практически полностью реконструируется из домыслов и догадок.

Но есть основания полагать, что поэт переправлялся через Волгу в Батраках (где теперь железнодорожный мост у города Октябрьска) и проезжал через Сызрань.

А что сейчас?

Что связывает Пушкина с Самарой сейчас?

Есть живописный сквер имени Пушкина с бюстом поэта за драмтеатром.

Есть дворец культуры железнодорожников имени Пушкина (когда-то — Пушкинский народный дом). На балконе этого здания красуется гипсовый белый бюст поэта. Точно такой же ранее был и в Пушкинском сквере, но не сохранился.

И есть улица Пушкина, появившаяся относительно недавно. Именем поэта назвали короткий отрезок улицы Братьев Коростелевых от Ярмарочной до Полевой.