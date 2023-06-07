Самарца отправили в СИЗО на два месяца в Ульяновске. Фото: Телеграм-канал ДимТВ.

Количество пострадавших от отравленного «Мистера Сидра» из Самарской области увеличилось до 98 человек по всей России – 32 человека скончались, 66 находятся в больницах. Правоохранители уже изъяли около шести тонн смертельного зелья в разных регионов страны. «КП-Самара» выяснила, кто такой Анар Гусейнов – единственный учредитель ООО «Анди», где разливали яд по кегам и оправляли по российским «разливайкам».

После неудачи с зерном переключился на пиво и сидр

Юридически производством продукции под брендом «Мистер Сидр» является ООО «Анди» Мистер Сидр». Производственная площадка находится в поселке Винтай, административно он считается частью Самары. Но юридически предприятие зарегистрировано в Красноярском районе Самарской области, в доме по улице Центральной села Старый Буян. По этому адресу зарегистрирован и учредитель фирмы 32-летний Анар Гусейнов.

Анар Гусейнов родился в селе Большая Халань Корочанского района Белгородской области. Оттуда семья перебралась в Самарскую область, где отец Анара начал заниматься фермерским хозяйством. Семья горе-бизнесмена до сих пор живет в селе Старый Буян, разводит крупный рогатый скот, а молоко и мясо реализуется в розничной торговле.

Анар тоже решил заняться бизнесом. Еще в 2016 году молодой человек оформил ИП и открыл ООО «Олимп Агро». Компания занималась оптовой торговлей зерном, но в 2020 году по неизвестным причинам фирма была ликвидирована.

После неудавшегося зернового бизнеса Анар Гусейнов решил попытать счастья на алкогольном поприще. В 2021 году Анар стал учредителем ООО «АНДИ» и запустил производство сидра и прочих плодовых вид. Бизнес у молодого предпринимателя пошел в гору, уже в 2022 году выручка компании по продаже «Мистера Сидра» составила 9,3 млн рублей, а чистая прибыль – 1 миллион «на руки». Гусейнов обзавелся неплохой квартирой с видом на Волгу в элитном районе Самары на 5-ой просеке в ЖК «Город Солнца».

По одному адресу с ООО «АНДИ» располагалась еще одна организация, которая производила пиво – «Варка», однако по документам учредителями там значились другие люди.

«Поил этим друзей и знакомых»

Как стало известно «КП-Самара», у Анара Гусейнова было юридическое образование. Перед знакомыми он успешно играл роль «перспективного бизнесмена». Поэтому случившаяся трагедия стала для них настоящим шоком.

- Он этим сидром и друзей, и знаковых поил, уверял – мол, попробуйте настоящего, качественного. Бизнес шел в гору, спрос был не только в Самаре, но и в других регионах, - рассказывает журналисту «Комсомолки» знакомый самарского предпринимателя Тимур Г. – Может быть, это происки конкурентов? Их у Анара было достаточно, ведь Самара далеко не маленький город, а в Поволжье и подавно много недобросовестных предпринимателей.

Знакомым было невдомек, что в числе недобросовестных предпринимателей с самого начала варился и Анар Гусейнов. То, что он называл сидром и выдавал за качественный напиток, на самом деле представляло собой низкопробный коктейль, ароматизированный различными вкусами – «Пина-Колада», «Голубая лагуна» и т.д.. Эксперты объясняют: спирта, который бутлегер добавлял в свой напиток, в сидре не должно быть вовсе – алкоголь здесь получается путем естественного брожения. Но брожение – это долго, а качественные компоненты – дорого. Добавить спирт в жидкость с ароматизаторами – гораздо быстрее, дешевле и проще. Только вот, как оказалось, гораздо опаснее для здоровья покупателей.

- Все напитки, которые содержат спирт, должны иметь лицензию, - пояснила эксперт-пивовар Елена Кузнецова. – Здесь же лицензии не было.

«Приказал уничтожить все следы»

На суде Анар уверял – мол, его подставили, правда, кто именно и зачем это мог сделать, говорить не пожелал. Эксперты не исключают, что предпринимателю действительно могли поставить не тот спирт – метиловый вместо этилового. И причиной действительно могли быть некие «разборки конкурентов алкогольной мафии». Только вот А

Только вот Анар здесь вряд ли жертва – ведь в этом сидре спирта не должно было быть вовсе….

Более того, когда «запахло жареным» и стало известно о массовых отравлениях, он не кинулся отзывать у покупателей смертельную продукцию и не стал предупреждать об опасности. А просто решил замести следы.

- Когда правоохранители приехали на место производства отравленного сидра, один из работников рассказал, что Анар дал ему указание на уничтожение всех следов деятельности производства, в том числе уничтожить спиртосодержащую жидкость и этикетки, - рассказал «КП-Ульяновск» помощник прокурора Ленинского района Ульяновска Александр Дозоров,

В первый раз отделался предупреждением

К слову, Анар уже попадался «на горячем» - нелегальной торговле спиртным. Местные жители в поселке Винтай рассказали журналисту «КП-Самара», что завод работал и до 2021 года, а к пивоварам неоднократно наведывались правоохранители.

- Их несколько раз закрывали, но проходило немного времени, и они начинали работать снова, - рассказали местные жители. – Объемы гнали приличные, фуры буквально в очередь выстраивались.

В прошлом году Гусейнова привлекали к административной ответственности за торговлю без требуемых сертификатов соответствия.

- Сотрудниками УМВД России по Самаре 14.04.2022 при проведении проверки объекта потребительского рынка по реализации алкогольной продукции был установлен факт оборота алкогольной продукции в отсутствие документов, подтверждающих легальность реализации алкогольной продукции, - говорится в решении Арбитражного суда Самарской области.

Однако тогда судья не нашел доказательств причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, поэтому полагающийся штраф в размере 10 тысяч рублей заменили на предупреждение.

Нам удалось узнать еще один интересный факт биографии Анара Гусейнова. В 2015 году молодой человек проходил по уголовному делу, но через некоторое время преследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям. Редакция «КП-Самара» направила запрос в компетентные органы, чтобы узнать, по какой причине предприниматель числится в списке криминальных лиц России.

Анара Гусейнова отправили под стражу на два месяца. Он не признал свою вину и продолжал твердить, что его подставили. Однако кто и зачем – неизвестно. Тем временем жертвы нерадивого предпринимателя с признаками отравлений продолжают поступать в больницы, многие в тяжелом состоянии. За их жизни борются врачи.

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.

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