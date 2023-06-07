«Лето или Мистер»: смертельный сидр из Самары может продаваться под другим названием

Отрава может продаваться под другим названием Фото: УМВД по Курганской области

Смертельно опасный напиток «Мистер Сидр» из Самары сейчас ищут и изымают из магазинов по всей стране. По последним данным, злосчастным напитком уже отравились 100 человек, из которых 32 человека скончались, а 68 находятся в больницах. В республике Марий Эл правоохранители нашли опасный напиток, но уже под другим названием. Россиян призывают быть осторожными.

В пресс-службе прокуратуры Марий Эл сообщили, что на один из складов Йошкар-Оле поступила крупная партия пенного напитка от самарского производителя. По результатам проверки выяснилось, что это продукция производителя ядовитого «Мистер Сидр». Только вот в Йошкар-Олу приехало 46 тысяч литров неизвестной разноцветной жидкости под новым названием «Лето Сидр».

- Найденный на складе сидр еще не успели развести по торговым точкам в Марий Эл. В настоящее время осуществляется изъятие данной продукции из оборота, - сообщили в региональной прокуратуре.

Это одно и то же с разными вкусами

Мы поговорили с членом Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», независимым экспертом алкогольного рынка Андреем Небольсиным, который рассказал нам, что «Лето Сидр» и «Мистер Сидр» - это один и тот же суррогат, только с разными вкусами.

- Гусейнов производил по документам пивной напиток, а по факту это была бормотуха. Он где-то купил метиловый спирт, красители и ароматизаторы и получился такой ядовитый коктейль, который он почему-то назвал сидром. Также непонятно, как ему вообще удалось зарегистрировать торговое название ПИВНОЙ напиток «Мистер СИДР» со вкусом РОМ-кола. Это уже вопрос к компетентным органам из Самары, которые это допустили, - возмущен Андрей Небольсин.

Надеются, что теперь изымут весь контрафакт

Сейчас по всей стране изымают отравленный напиток под маркой «Мистер сидр» и «Лето Сидр», однако потребители надеются, что заодно правоохранителям удастся выявить и другой вероятный контрафакт, который может оказаться опасным для здоровья. Эксперты алкогольного рынка уже заявили о необходимости такой полномасштабной проверки

- В настоящий момент изымается продукция самарского предпринимателя, уже 37 тысяч тонн. В скором времени мы будет ходатайствовать о том, чтобы во всех розничных магазинах была проведена проверка качества алкогольной продукции. Только после проведения лабораторных исследований можно будет делать выводы о добросовестности производителей, - рассказал журналисту «КП-Самара» член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Анар Гусейнов проведет в СИЗО два месяца.Фото: Телеграм-канал ДимТВ.

Виновник задержан, но не признается в преступлении

6 июня 2023 года учредителя компании «АНДИ», которая поставляла в регионы опасный сидр, отправили СИЗО на два месяца. Ему предъявлено обвинение по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

- На суде вел себя не дерзко, был краток и практически ничего не говорил, - рассказал нашим коллегам из «КП-Ульяновск» помощник прокурора Ленинского района Александр Дроздов.

Однако во время обысков на предприятии, где разливали ядовитую жидкость, в поселке Винтай Самарской области, Анар был более разговорчивым. По словам помощника прокурора Ленинского района Ульяновска, как только правоохранители приехали изымать продукцию, учредитель дал команду своему сотруднику, чтобы тот быстрее уничтожал все улики, в том числе спиртосодержащую жидкость и этикетки. Нельзя исключать, что такую же команду только на смену торгового названия получили другие «партнеры» нерадивого бизнесмена.

Но в суде самарский предприниматель, которого якобы подставили, твердил, что он не виновен и это провокации конкурентов. Тогда как объяснить, что «Мистер Сидр» чудесным образом превратился в «Лето Сидр»? И сколько яда и под какими названиями еще было развезено по магазинам нашей страны? Ответы на эти вопросы теперь предстоит искать правоохранительным органам.

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