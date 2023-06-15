ЭкоСтройРесурс снова запустил «экологию в лето»

Отдыхающие ДОЛ «Надежда» провели насыщенный день с "ЭкоСтройРесурс". Фото предоставлено пресс-службой регионального оператора "ЭкоСтройРесурс"

На свежем воздухе в форме игры проходят экоуроки и мастер-классы регионального оператора в летний период года. Специалисты ЭкоСтойРесурс ни на день не останавливают работу по экопросвещению даже после окончания учебного процесса в школах.

График работы расписан на всё лето

Когда дети отправляются на отдых в детский лагерь, ЭкоСтройРесурс запускает масштабный проект «Экология в лето!».Он стал важным дополнением к основному образовательному проекту «Школа, ВУЗ, ССУЗ – Разделяй со мной!». В этом году его география серьезно расширилась: регоператора ждут в 15 детских учреждениях по всей территории Самарской области.

«Мы стартовали с проектом «Экология в лето!» в прошлом году. И за три летних месяца объехали около 10 детских учреждений. В этом году их количество значительно выросло, мы включили в программу и пришкольные лагеря. Радует, что нас везде ждут - график поездок расписан на всё лето», - рассказала руководитель экологического управления «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко.

Специалисты регионального оператора рассказали о полезных экопривычках. Фото: предоставлено пресс-службой регионального оператора «ЭкоСтройРесурс»

Учимся беречь природу на свежем воздухе

9 июня экологи встретились с отдыхающими ДОЛ «Надежда» в Красноярском районе Самарской области. Ребят собрали в большой беседке на открытом воздухе и провели увлекательный экоурок с элементами практических занятий. Дети учились разделять отходы на пригодные и непригодные для переработки и искали для них полезную замену.

«Я даже не знала, что пластик бывает совершенно разный, один перерабатывается, а другой нет, - призналась воспитанница ДОЛ «Надежда» Владислава Покоева. – Если маркировка на дне емкости 3 или 6, это значит, что ее не смогут переработать. Такую тару не стоит покупать, а пакеты лучше заменить на тканевую сумку-шоппер».

Особый восторг вызвала подвижная игра в «ЭкоБаскетбол» - участники соревновались в меткости, стараясь попасть мячом в баскетбольное кольцо, и одновременно закрепляли знания, полученные на экоуроке. Победители получили в подарок наклейки и деревянные значки в виде животных и растений, занесенных в Красную книгу Самарской области.

Экобаскетбол интересен детям разного возраста. Фото: предоставлено пресс-службой регионального оператора «ЭкоСтройРесурс»

Этим летом экологи регионального оператора посетят с образовательной программой даже самые удаленные уголки Самарской области: их ждут в пришкольных лагерях Самары, Отрадного и Новокуйбышевска. В июле специалисты отправятся в Камышлинский и Шигонский районы. А после первого сентября продолжатся занятия в учебных учреждениях Самарской области.