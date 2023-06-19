Влетел на огромной скорости: триатлонист разбил велосипед за 9 тысяч евро из-за нетрезвого самокатчика

Московский триатлонист пострадал на соревнованиях в Самаре Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Самаре во время соревнований по триатлону один из участников гонки разбил дорогущий велосипед из-за перегородившего путь самокатчика. ЧП произошло 17 июня во время велосипедного этапа гонки соревнований IRONSTAR. Происшествие попало на видео, которое очевидцы выложили в социальные сети. Журналист «КП-Самара» выяснили подробности.

Рухнули на асфальт

Все произошло на участке трека на ул. Куйбышева между улицами Ленинградской и Некрасовской. Гонщикам предстояло проехать участок оживленной магистрали в историческом центре. Движение автомобилей и общественного транспорта на время соревнований было перекрыто, однако пешеходы и самокатчики передвигались свободно – волонтеры-регулировщики, по свидетельству очевидцев, стояли лишь на перекрестках. Один из таких самокатчиков чуть не стал причиной трагедии.

Судя по опубликованным кадрам, мужчина на самокате двигался вдоль дороги между трассой и тротуаром, но в какой-то момент вдруг решил выехать на проезжую часть и просто встал посреди дороги. По свидетельствам некоторых очевидцев, он мог быть нетрезв. В этот момент там же с приличной скоростью двигался велосипедист — участник гонки из Москвы. Как сообщили «КП-Самара» собственные источники, скорость велосипедиста составляла около 40 км/час. Увернуться самокатчик не пожелал – или просто не успел. В результате произошло столкновение. Удар был приличным. Оба мужчины рухнули на асфальт.

Спортсмена спас шлем на голове, а вот дорогущему велосипеду изрядно досталось. Фото: скрин видео

На видео видно: спортсмен на эмоциях несколько раз пинает ногами виновника уличного ДТП. Скорее, от обиды и сломанного велосипеда. Впрочем, самокатчик в долгу не остается и дает сдачи.

Велосипед буквально разворотило

Как стало известно журналисту «КП-Самара», сам спортсмен в столкновении пострадал не очень сильно – спас шлем на голове. Чего не скажешь про его «железного коня». Основной удар пришелся по карбоновому велосипеду стоимостью в 9 тысяч евро. Дорогущий спортинвентарь буквально разворотило.

Как сообщили редакции «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, ДТП зарегистрировано не было. А в момент соревнований на трассе движение было ограничено только для автомобильного транспорта. Для самокатчиков проезд был открыт. В комментариях под видео из-за случившегося разгорелся спор. Одни волжане уверены: самокатчик сам виноват в ДТП, так еще и участника соревнований отвлек.

Самокатчик выехал прямо на спортивную трассу. Фото: скрин видео

-Они мешают очень, сама видела! Почему им разрешают ездить по дороге во время этих соревнований? Надо хоть капельку уважения иметь к спортсменам. Даже люди дорогу перебегают, а велосипедистов это отвлекает! Очень жаль, что так происходит, - написала местная жительница Ирина.

Другие мнения Ирины не разделяют.

- О каком уважении вы говорите? Это город. Пусть за городом организовывают треки и соревнуются, - возмутился Андрей.

Как стало известно «КП-Самара», теперь спортсмен намерен подать в суд и взыскать ущерб с виновника аварии.

КОМПЕТЕНТНО

Роман Еремкин, руководитель Ассоциации «ВелоСамара»

- Особенность соревнований по триатлону в том, что трассы там протяженные, и огородить их полностью практически невозможно. Обычно для того, чтобы обеспечить безопасность участников, организаторы договариваются с конторами кикшеринга и те ограничивают движение прокатных самокатов на оговоренном участке. Однако если это был не прокатный, а частный самокат, то предотвратить такие ситуации, к сожалению, невозможно, здесь все зависит от общей культуры жителей. Напомним, это не единственное ЧП, которое произошло на соревнованиях по триатлону в Самаре. Спортсмен из Екатеринбурга, 37-летний Андрей Смагин, погиб во время водного этапа соревнований. Мужчина нырнул в Волгу с баржи - и не вынырнул обратно.