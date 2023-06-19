Любовь, огни и волжский закат: финальный день «ВолгаФеста-2023» в восьми фотографиях

Фестиваль завершился 18 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошел фестиваля набережных «ВолгаФест-2023». В этом году он длился шесть дней, а его темой стала «Любовь». Гостей ждали мастер-классы, лекции, концерты, спектакли и многое другое. Рассказываем, чем запомнился «ВолгаФест» в 2023 году.

Главными событиями финального дня стали показ спектакля по сказкам. Пушкина от театра «СамАрт»; музыкальный сет группы «Лето Луна» (группа исполнила свой «светлый и таинственный фолк» перед гостями); перформанс-шествие «Деконструкция», на котором большие и маленькие посетители праздника смогли поучаствовать в интерактивных играх и показать свои творческие способности, разбирая павильон детской архитектурной школы «ФУТУРУГУРУ». Кульминацией праздника стало шествие флагов на берегу Волги. В этом году оно было необычным.

Шествие флагов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы долго обсуждали с художниками, какой смысл они вкладывают в понятие шествие флагов. Мы воспринимаем шествие как передвижение людей, но на фестивале его не видим. Происходит шествие ветра между флагами. Флаги – самостоятельные арт-объекты. На каждом флаге надписи, которые оставляли гости замка. Все они связаны с тем, как через любовь переживать сложные ситуации. Получается, что у нас происходит и шествие смыслов, - отметила арт-директор фестиваля Анастасия Альбокринова.

Воскресенье порадовало самарцев пусть и ветреной, но солнечной погодой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Закрывало праздник выступление группы Ambrela, чья музыка соединяет в себе жанры retrowave и synthwave с мажорными нотками железных синтезаторов.

Концерт в заключительный день фестиваля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одной из самых ярких деталей фестиваля стала свадебная выездная церемония на волжском мысе. Влюбленные пары собрались на церемонии, чтобы признаваться в любви. Для создания нужной атмосферы установили декоративную арку, а «молодожены» поражали своими нарядами. На этой свадьбе можно было увидеть все – от пышных платьев до бикини со стразами и костюмов с натуральными водорослями. Не было ни одной одинаковой пары и ни одной одинаковой свадьбы.

Темой фестиваля стала «Любовь». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так, свадебная выездная церемония на волжском мысе стала не только главной фишкой ВолгаФест 2023, но и воплощением всего, что связано с любовью, романтикой и красотой. Это был день, который навсегда останется в сердцах всех участников и напомнит им о том, что настоящая любовь всегда побеждает.

- Главная особенность этого года - мыс с символической выездной регистрацией. Огромное количество пар признавалось в любви, клялось в верности за эти дни. Мероприятия проходили с импровизированной свадебной аркой с ведущим, с фотографом. Столько теплых слов было сказано… - вспоминает пресс-секретарь «ВолгаФеста» Алексей Тилли.

После заката повсюду зажглись огни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На набережной прошла ярмарка, где гости могли приобрести товары и изделия от местных брендов. Были украшения, одежда, сувениры и многое другое.

В этом году фестиваль длился шесть дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гости «ВолгаФеста» погрузились в любовь и познали все ее формы и грани. Последний день фестиваля порадовал не только развлекательной программой, но и познавательной. Коммерческий директор девелоперской компании «Альянс Менеджмент» (проект Жилые башни «Баланс Towers») Мария Иванова выступила с лекцией «Любовь к себе и к городу: идеальный баланс»: как правильно выбрать не просто квартиру для жизни, а среду, подстраивающуюся под твои желания и как понять, что девелопер любит будущих жителей и город?

Слушатели лекции узнали в каких деталях кроется любовь девелопера:

- Люкс и премиум жилье – это не колясочные и лапомойки – это и так всё должно быть в современных проектах любого уровня. Сегодня люкс - это запрос на тишину, безопасность, индивидуальность и аутентичность. Одни строят, чтобы сдать в эксплуатацию, а другие, чтобы люди жили в самом объемном смысле этого слова. Можно просто построить по СНИПам и ГОСТам, а можно сделать проект без копий: с высокими трехметровыми потолками, без транзитных зон – ненужных коридоров нелепой формы и открыть для будущего жителя мир разнообразия и изобилия планировочных решений – в этом заключается любовь девелопера. Форма всегда следует за функцией – этого принципа мы придерживались при проектировании «Баланс Towers» и так появились уникальные башни абсолютные разные по своему содержанию – планировкам и органичные в своем уникальном архитектурном стиле, - рассказала Мария Иванова.

Коммерческий директор девелоперской компании «Альянс Менеджмент» Мария Иванова выступила с лекцией «Любовь к себе и к городу: идеальный баланс».

По мнению лектора, выбор жилья – это тоже проявление любви к себе. Когда ты не уходишь от своих стандартов и желаний, когда ты знаешь, что хочешь жить на определенном уровне и не снижаешь планку, делая исключения и послабления в пользу девелопера с проектом не для жизни – так ты выбираешь себя и выбираешь среду для своего счастливого будущего.

В этом году «ВолгаФест» посетили больше 150 тысяч человек, прошли больше 50 разных мероприятий, свои площадки организовали музеи, на импровизированной сцене в Лесном театре показали спектакль «Любовь любовь любовь любовь любовь». Кроме того, фестиваль выбрался из рамок Самары. 16, 17 и 18 июня он прошел на набережных Тольятти, Сызрани и Октябрьска.