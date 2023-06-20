Малыши остались без мамы: ученица автошколы погибла по вине пьяного водителя в Самарской области

Водитель на "Весте" отправил "Гранту" с инструктором и его ученицей в бетонный столб Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в понедельник, 19 июня 2023 года, в Автозаводском районе Тольятти произошло страшное ДТП. Пьяный водитель отправил в столб учебную машину, в которой находилась мать двоих детей. Все случилось ближе к 21 часу на улице Воскресенской.

Трагедия во время урока вождения

– По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», двигался со стороны улицы Дзержинского в направлении Южного шоссе. В районе дома № 1 по улице Воскресенской он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Ладой Грантой». После этого машины наехали на световые опоры, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

На момент ДТП в «Гранте» находились два человека: 23-летний инструктор и 27-летняя женщина – ученица автошколы. Последняя получила смертельные травмы и скончалась, а молодого человека доставили в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение. Пострадал в аварии и еще один человек – пассажир «Весты». Его госпитализировали.

– Тольяттинка училась на права, Она благополучно сдала теорию и отрабатывала с инструктором практику вождения. Для тренировок выбрали спокойную улицу. В момент движения в заднюю часть их авто влетел мужчина на «Весте». От удара обе машины врезались в бетонный столб, – сообщает паблик «Происшествия Тольятти».

Потеряла сознание и больше не пришла в себя

По предварительным данным, девушка сильно ударилась головой. Она сразу потеряла создание и больше не пришла в себя. Медики пытались спасти пострадавшую, но оказались бессильны. Она скончалась в машине скорой помощи.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что предполагаемый виновник аварии был пьян. Собственные источники "КП"-Самара" в правоохранительных органах подтверждают эту информацию. Также по предварительным данным нетрезвыми были и его пассажиры. Однако официального заключения пока нет, правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

Двое детей остались без мамы

Насколько известно, у погибшей тольяттинки было двое детей. В день трагедии она оставила их с отцом, а сама отправилась на урок вождения. По словам тех, кто ее знал, это была хорошая, добрая девушка, отличная мама и жена. Близкие все еще не могут осознать, что ее больше нет.

– Я не верю, что тебя больше нет. Мне так плохо без тебя. Почему с тобой так обошлись? Почему это с тобой произошло? – написала сестра погибшей на своей странице в соцсети.

Авария вызвала широкий общественный резонанс. Тольяттинцы требуют, чтобы виновника гибели молодой женщины наказали по всей строгости закона.

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