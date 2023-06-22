«Ограничить доступ к воде нельзя, но есть штрафы»: в МЧС рассказали, где в Самарской области можно и нельзя купаться

В Самаре всего девять официальных пляжей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Купальный сезон начался на прошлой неделе, и некоторые самарцы, несмотря на погоду, уже его открыли. А кто-то это сделал и до официального открытия. Корреспондент «КП-Самара» поговорил с начальником отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Самарской области Натальей Нестеровой о том, где в регионе можно купаться, а где нельзя.

Расскажите, чем официальный пляж отличается от неофициального и как пляж становится официальным?

- Согласно приказу МЧС России от 30 сентября 2020 года, с 1 июля 2021 года все пляжи допускаются к эксплуатации через 30 дней после подачи декларации о планируемой эксплуатации пляжа. Заявление декларации подают собственники пляжа. Это относится и к муниципальным пляжам, и к частным. Согласно документу, ответственность за безопасность лежит на собственнике пляжа. При подаче декларации отмечается, есть ли спасательные посты, как близко расположены пункты проката маломерных судов и т.д.

В этом году заявления стали поступать еще в апреле-месяце от детских оздоровительных лагерей, в которых есть пляжи.

Открытие пляжа также связано с погодными условиями. В черте Самары доступно к эксплуатации девять пляжей, пока задекларирован 41 пляж на территории всей Самарской области. При этом на некоторых официально не зарегистрированных пляжах работают мобильные посты со спасателями. Если в течение светового дня спасатели не присутствуют, это уже нарушение.

Допустим, есть место массового отдыха на реке Татьянке в Сухой Самарке. Безопасность там обеспечивается дополнительно или же доступ к этому месту ограничивается?

- Ограничивать доступ граждан к водным природным объектам мы не имеем право по закону. Есть стенды, на которых написано, что купание запрещено. Есть статья, которая предусматривает административное взыскание - штраф от 500 до 1000 рублей для граждан, которые купаются в таких местах. Мы патрулируем эти места, стараемся охватить все, но мест очень много.

Мы обращаемся и через СМИ, и работаем непосредственно, чтобы предотвратить гибель людей. Проводим специальные лекции в детских лагерях, привозим с собой спасательные средства. По статистике прошлого года было зафиксировано 85 происшествий, в результате которых 60 человек погибло, из них - трое детей. А нахождение несовершеннолетних на пляжах без сопровождения взрослых вообще запрещено.

Лекции проводите заранее или уже после начала пляжного сезона?

- Конечно, все планируется заранее, в годовом плане. В рамках наступления летнего сезона с 1 мая по 30 сентября ведется месячник безопасности на водных объектах в летний период. Мероприятия в детских лагерях планируются на 2-3 день заезда в каждую смену. У нас есть совместные мероприятия с администрацией города Тольятти, Волжского района. Проводятся рейды сотрудников главного управления МЧС России по Самарской области. Мы акцентируем внимание на таких вещах, как матрасы, круги. Проверяйте, чтобы они были целыми, надутыми.

Безопасно ли купаться ночью, дежурит ли кто-то в это время на пляже?

- Нет, ночью никто не дежурит. Если кто-то начнет тонуть в темноте, шансов на спасение будет очень мало. Плюс, если человек находится в состоянии алкогольного опьянения, это усугубит ситуацию. На сегодняшний день за 22 происшествия на водных объектах погибло 16 человек. Среди них, к счастью, нет детей.

Это 16 трагедий, но причина смерти - отсутствие логики в выборе места купания и алкогольное опьянение.

Когда лучше ходить на пляж?

- С утра и в вечерние часы, когда солнце невысоко и вероятность получить солнечный удар минимальна.