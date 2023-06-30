«Добрые крышечки» помогли маленькому Тимуру из Самары

Трехлетний Тимур родом из Владимирской области. В мае 2021 года он обрел новую семью. Домой, в Самару, его забрала мама Татьяна. Тимур очень улыбчивый и жизнелюбивый мальчик. У малыша редкое заболевание –спина бифида. Оно не позволяет ребенку полноценно вставать на ноги. Чтобы продолжать развиваться, нужны специальные ходунки. Приобрести их удалось с помощью проекта #Добрыекрышечки. В начале июня этого года благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям – сиротам» оплатил покупку ходунков. Сейчас они уже у Тимура, и малыш активно учится их использовать.

Радость в семье Тимура коллектив ЭкоСтройРесурса воспринимает как личную победу: в конце мая предприятие отправило на переработку новую партию «добрых крышечек». Меньше чем за год собрано 7 тонн 520 кг!

Одна пластиковая крышка весит около двух грамм, а значит, более 3 700 000 крышек не попали на полигон. Все они отправлены региональным оператором на переработку, а полученные средства переданы в благотворительный фонд. ЭкоСтройРесурс с 2019 года является официальным партнером проекта «#Добрыекрышечки» в Самарской области, организованного Фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

За это время:

- установлено и обслуживается больше 200 накопителей по всей территории региона. Карта с накопителями размещена на сайте ЭкоСтройРесурс;

- отправлено на переработку более 16 тонн пластиковых крышек,

- оказана помощь Боре, Маше и Тимуру из Самары.

На этот раз от сдачи крышек на переработку удалось собрать больше 180 тысяч рублей! На эти средства федеральным фондом и было приобретено оборудование для маленького самарца Тимура.

О том, какую большую помощь могут принести маленькие крышки детям, смотрите в видеосюжете.

ЭкоСтройРесурс благодарит всех, кто принимает участие в эколого-благотворительном проекте и продолжает его реализацию: накопители ждут ваших крышечек!

Все фото-материалы предоставлены пресс-службой регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс».