Вынашивал план мести 16 лет: самарец вышел из тюрьмы и расстрелял свидетеля, который дал против него показания в суде

Много лет назад Сергей дал показания в суде, а осужденный готовил план кровавой мести Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

28 июня 2023 года небольшое село Никитинка Елховского района Самарской области всколыхнуло известие о жестоком убийстве местного жителя. Мужчина, который только недавно освободился из мест лишения свободы, расстрелял 57-летнего Сергея К. на пустыре, недалеко от села. Как оказалось, причиной расправы стала месть. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности этого страшного преступления.

Угодил за решетку за разбой

Как рассказали «Комсомольской правде» родные погибшего самарца, в далеком 2007 году Евгений Д. попал на скамью подсудимых за разбойное нападение. Тогда на суд в качестве свидетеля был приглашен житель села Никитинка Сергей К., который дал показания против ответчика. Евгения посадили, но проходя мимо свидетеля, он пригрозил убить его, как только выйдет на свободу. Тогда правоохранители не восприняли в серьез слова осужденного, да и за 16 лет это просто забылось.

Сергей все эти годы спокойно жил в родном селе, воспитывал детей, вел хозяйство вместе с супругой. Никто даже и не вспоминал о том случае в суде. Но Евгений Д. затаил обиду на долгие годы и вынашивал план кровавой мести.

Сменил фамилию и уехал

Недавно Евгений вышел из тюрьмы на свободу - раньше срока. Первым делом сменил фамилию, на некоторое время уехал из родного региона. А когда вернулся - отправился в свое село - то самое, где когда-то произошло преступление.

- Он сменил фамилию, уехал. Все думали, что он начал новую жизнь и порвал с прошлым. Но на днях он вернулся в Самарскую область, - рассказывают знакомые с ситуацией самарцы.

Никто даже подумать не мог, что спустя столько лет Евгений все же придет к свидетелю за расплатой. Как говорят, месть подают холодной. Бывший заключенный остужал свой план больше 15 лет.

Застрелил на пустыре

Евгений отправился прямиком в родное село и пришел с тому, из-за кого его смогли упрятать за решетку.

- По предварительным данным, Сергей К. был застрелен из самодельного ружья на пустыре недалеко от села, где он жил. На теле нашли мнжество огнестрельных ранений. В кратчайшие сроки правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого в убийстве, - рассказали нам источники в правоохранительных органах.

Евгения Д. и его подельника остановили на посту ГИБДД. Полицейские нашли в салоне самодельное оружие, а на допросе убийца признался в содеянном.

- Евгений с товарищем закопали труп Сергея К. На следственном мероприятии подозреваемый указал место захоронения. Тело Сергея было эксгумировано и отправлено на экспертизу, - рассказали «КП-Самара» источники в правоохранительных органах.

Сейчас расследование передано в СУ СКР по Самарской области. Следователи пока воздерживаются от дачи каких-либо комментариев.

Редакция «Комсомольской правды» будет следить за развитием событий.

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