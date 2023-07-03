«Подхватил и понес навстречу медикам»: как проходит дежурство сотрудника транспортной полиции на ЖД-вокзале

Журналисты провели один день с сотрудниками отдельной роты ППСП Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Наша служба и опасна, и трудна», - поется в известной песне, которая стала неофициальным гимном советской милиции. Но и сейчас, в современных реалиях, эти строки актуальны как никогда. Журналисты «КП-Самара» провели один день с сотрудниками отдельной роты ППСП Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте и узнали, как несут службу сотрудники транспортной полиции на самарском вокзале.

Утренняя пятиминутка, получение инструкций и на свои посты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утренняя пятиминутка и на посты

День сотрудников патрульно-постовой службы полиции начинается в 8 часов утра в дежурной части в здании самарского железнодорожного вокзала. Руководство проводит для полицейских пятиминутный инструктаж и дает задания на предстоящее дежурство. Обычно, на построении доводится информация о происшествиях, которые были зафиксированы в последние дни. Командир отдельной роты патрульно-постовой службы полиции майор полиции Игорь Панин, а также его заместители анализируют действия своих подчиненных в тех или иных ситуациях, дают задания, определяют места дислокации патрульных на территории вокзала. После утреннего построения полицейские отправляются по своим рабочим местам.

- Полицейские патрули ходят исключительно в паре. Это необходимо для того, чтобы обеспечить личную безопасность самих сотрудников. Например, пока один из полицейских проверяет документы, проводит осмотр, беседует или заполняет бумаги, его напарник стоит рядом (или немного в стороне) и наблюдает за действиями задержанного. В любой ситуации полицейский должен быть начеку, чтобы предотвратить какое-либо правонарушение, - рассказывает журналисту заместитель командира, майор полиции Андрей Крупин.

К полицейским часто обращаются за помощью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Андрей Викторович уже много лет работает в МВД и не понаслышке знает, какая это опасная, но нужная профессия. Несмотря на то, что патрульные дежурят только на территории вокзала, работы у них достаточно.

- Здесь и хищение имущества, и поиск пропавших, и задержание пассажиров с запрещенными веществами, и многое другое. Но профессиональные и оперативные действия полицейских предотвращают трагедии, - говорит Андрей Крупин.

Молодые девушки в погонах ничуть не уступают по храбрости коллегам-мужчинам

Мы вошли в главный вход самарского вокзала и возле пункта досмотра нас встретила миловидная девушка в полицейской форме. Как оказалось, это не единственная молодая сотрудница, которая стоит на страже порядка в Средневолжском линейном управление МВД. Нам стало интересно, почему на такую опасную работу привлекаются женщины.

- Часто бывает, что полицейским приходится проводить полный досмотр подозреваемых. Среди преступников есть и женщины, которые могут прятать наркотики, например, в очень труднодоступных местах. C этической точки зрения мужчина-полицейский не может проводить такой осмотр, тогда на помощь приходят наши девушки-полицейские, - рассказывает о нюансах работы майор полиции.

В полиции работают молодые красавицы, которые не уступают по храбрости коллегам-мужчинам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Не оставляйте личные вещи без присмотра»

Мы проходим вглубь вокзала и замечаем под одной из лавочек в зале ожидания спортивную сумку. Все напряглись. В этот момент журналисты собственными глазами увидели, как отрабатывается вызов на обнаружение бесхозных объектов.

- У нас тут бесхозная сумка в зале ожидания. Проверь камеры, - передает по рации полицейский оперативному дежурному.

Недалеко сидит пожилая женщина, полицейский подходит к свидетелю.

- Здравствуйте! Не ваша сумка?

- Нет.

- Вы видели кого-то рядом?

- Я только что подошла.

Бесхозные сумки навевают панику на пассажиров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напряжение начало возрастать. В голове начали прокручиваться сюжеты из блокбастеров с невероятными спецэффектами. Но вдруг к скамейке подошел щупленький мужчина.

- Это ваша сумка?

- Моя.

Фух, выдохнули. Как оказалось, мужчина просто отошел ненадолго в уборную. Тяжелую кладь он не стал брать с собой, да и так место на лавочке не займут. Но полицейские не поддержали смекалку пассажира и объяснили, что своими действиями он вызвал панику у других пассажиров (да и у журналистов тоже, честно сказать).

- Это не редкость, когда кто-то обращает внимание на забытые сумки на вокзале. Люди проявляют социальную ответственность, это похвально, нужно быть всегда начеку. Но к счастью, владельцы отставленных вещей быстро находятся. Мы проводим профилактическую беседу и просим не оставлять свои сумки без присмотра, - говорит замкомандира роты ППС.

Особое внимание детям

Пока журналистам проводили экскурсию по залу ожидания самарского вокзала, патрульные продолжали выполнять свою работу – у гостя из соседней республики проверили документы, обратили внимание на блуждающего в одиночестве ребенка.

- Девочка, где твоя мама?

- Здесь где-то, а я игрушки ищу, - сказала малышка и уже пошагала было в сторону эскалаторов.

Вдруг издалека послышался женский голос: «Даша! Доча!». Мамочка в панике бегала между рядами скамеек в зоне ожидания поездов. Полицейские сразу поняли, что женщина ищет именно эту самостоятельную девочку.

Особое внимание уделяется детям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудница патрульно-постовой службы недолго думая взяла девочку за руку и повела в сторону испуганной женщины. Молодая мама была безмерно благодарна, что полицейские обратили внимание на ее потерявшуюся дочь.

- Такие случаи тоже довольно нередки. Мы обращаем внимание не только на подозрительные предметы или подозрительных личностей, но также всегда готовы прийти на помощь нуждающимся, - говорит Андрей Крупин.

Полицейский спас жизнь пожилой пассажирке с сердечным приступом

Заместитель командира роты рассказал нам о случае, который произошел в прошлом году. Прапорщик полиции Яков Баринов со своим напарником старшиной Сергеем Шалашниковым несли службу вечером на вокзале. Яков заметил пожилую женщину, которая шла со своим багажом в сторону выхода из здания вокзала. Прапорщику показалось, что пенсионерка была необычно бледная, поэтому решил, что нужно быть с ней повнимательнее. Чутье не подвело – буквально через пару метров женщина с чемоданами упала. Полицейские незамедлительно подбежали к ней на помощь.

- Я даже представить не могу, что чувствовал тогда Яков Баринов. Вероятно, эти секунды длились для него вечность. Бабушка схватилась за сердце, губы ее посинели, глаза закатились. В правилах первой помощи сказано, что необходимо в первую очередь вызвать на место медиков. Пока напарник вызывал помощь, Яков пытался выяснить у пенсионерки, что у нее именно болит. В какой-то момент, понимая, что бригада медиков находится на первом этаже, а они на третьем, Яков подхватил пенсионерку на руки и понес навстречу врачам. Именно это решение, возможно, спасло женщине жизнь, - рассказывает майор полиции.

Полицейский знал, что нельзя медлить ни минуты Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пока женщине в медпункте оказывали помощь, об инциденте сообщили родственникам, а багаж полицейские взяли под свою личную охрану. Как выяснилось, пенсионерке 72 года, сама она родом из Оренбургской области, в Самару приехала навестить родственников. Благодаря оперативности и слаженным действиям сотрудников полиции и медиков, бабушку удалось спасти. Позже ее дочь написала письмо со словами благодарности в адрес сотрудников Самарского линейного управления.

Ловят хулиганов на платформах и в вагонах

Журналисты в сопровождении патрульных и заместителя командира роты спустились на платформу, куда вот-вот должна была прибыть электричка. Это еще одна задача, которую выполняют ежедневно сотрудники ППС на вокзале – проверка и обеспечение безопасности непосредственно на жд-платформах и в вагонах поездов.

Полицейские патрулируют платформы и сопровождают поезда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то, что на входе в вокзал подозрительных граждан проверяют, позже они проходят еще один КПП на входе на платформу, все же есть вероятность, что к поезду сможет прорваться хулиган. Так произошло весной этого года.

- В марте нам удалось задержать 39-летнего мужчину, который незаконно пытался проникнуть на территорию вокзала, не пройдя установленную процедуру досмотра. Нарушителя заметили сотрудники подразделения транспортной безопасности Куйбышевской железной дороги и потребовали от него покинуть территорию. Но нетрезвый гражданин внезапно повел себя очень агрессивно, достал из кармана нож и начал им размахивать. Рядом были другие пассажиры, но хулиган показывал явное пренебрежение к окружающим, громко матерясь, - рассказывает нам полицейский. – Патрульные получили сигнал и сразу направились на платформу, в это время агрессора уже удалось разоружить и уложить на перрон. Мы доставили хулигана в дежурную часть линейного отдела в здании вокзала, чтобы разобраться в случившемся. Сейчас уже уголовное дело передано в суд, мужчине с ножом может грозить до 7 лет тюрьмы.

Пьяный хулиган бросался с ножом на прохожих Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сопровождают поезда, чтобы пассажиры были в безопасности

Перед нами остановился красивый серо-красный поезд. Бегущая строка гласила: «Кисловодск – Новокузнецк». Мы вместе с патрульными зашли в вагон. Полицейские поедут теперь с пассажирами поезда до следующей контрольной точки, а мы должны вовремя покинуть вагон (но было невероятное желание отправиться на Кавказ вместе с пассажирами). Но за эти несколько минут журналистам удалось посмотреть, как проводится работа полицейских внутри вагона.

- Здравствуйте! Мы будем вас сопровождать в дальнейшей поездке. У вас все хорошо? Никто не беспокоит? – постучался самарский патрульный в купе, где на отдых в санаторий ехала семья с детьми.

- Спасибо, очень здорово, что вы здесь с нами. Будем знать, к кому обращаться при первой необходимости, - ответил глава семьи.

Пассажиры в поездах дальнего следования находятся в безопасности всю поездку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Сейчас меньше преступлений – люди стали образованнее и спокойнее»

Теперь самарские сотрудники линейного управления отправятся в сопровождение очередного поезда, а на обратном пути пересядут в другой поезд, идущий в обратном направлении через Самару. Мы захотели узнать, какие происшествия чаще всего случаются в самих вагонах. Андрей Крупин, у которого многолетний опыт работы на транспорте, рассказал, что за последние годы ситуация с преступностью сильно изменилась.

- Сейчас еще можно встретить в поездах пьяных дебоширов или людей в наркотическом опьянении. Их высаживают на ближайшей станции, где есть наша дежурная часть. Бывает, происходят кражи, большинство которых раскрываем по горячим следам. Например, оставили телефон или ноутбук в открытом купе. Наша задача найти преступника быстро, пока поезд не остановился на следующей станции и он не сбежал. В этом, наверное, существенное отличие от наших городских коллег – у нас есть время на поимку преступника только от одной остановки до другой, - отмечает майор.

Сотрудники самарской транспортной полиции всегда на чеку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но все же Андрей Крупин говорит о том, что в последние годы преступности в поездах стало в разы меньше. Если раньше, лет 30 назад, когда законы были другими, люди были другие и отношение к сотрудникам ОВД было абсолютно другим, тогда и преступлений было намного больше.

- Сейчас алкоголь в поездах запрещен, нельзя курить в тамбурах и купе. Да и сами люди стали образованнее, наверное. Они понимают всю ответственность и стремятся не нарушать закон, - считает полицейский.

Поезд тронулся и загудел. Из окон на нас, стоящих на платформе смотрели улыбающиеся россияне, которые едут в отпуск. Кто-то читает книгу, кто-то заваривает чай, а в следующем окне двое ребятишек радостно машут руками маме с папой, которые проводили их из Самары в детский лагерь вместе со школьными наставниками. Пассажиры поезда спокойны и счастливы, ведь рядом с ними сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте, которые день и ночь будут охранять их покой и обеспечивать безопасность. Счастливого пути!

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