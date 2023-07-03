Высоцкий, парусник и дождь: чем запомнился 50-й Грушинский фестиваль

Грушинский прошел на Мастрюковских озерах с 29 июня по 2 июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Грушинский фестиваль перемахнул за 50. На днях легендарной Груше исполнилось полвека, и отметили юбилей ярко и красочно. И даже погода, которая решила немного остудить пыл, не испортила настроение гостям и участникам фестиваля.

«КП-Самара» вспоминает яркие моменты Грушинского.

Грушинский экспресс и деревянная лестница

Грушинский фестиваль начинался еще до того, как гости попадали на Мастрюки. Например, в поезде. Некоторых «грушинцев» на фестиваль вез Грушинский экспресс. Это электричка, оформленная в стиле 80-х годов. Внутри – сиденья с деревянными рейками, а один из вагонов и вовсе превратили в концертный зал со сценой. Столики там, кстати, были в виде гитар.

Дальше «грушинцев» встречала обновленная лестница, которая ведете к фестивальной поляне. Лестницу привели в порядок и аккуратно вписали в природу.

Гости фестиваля на обновленной лестнице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И сама лестница. Фото: правительство Самарской области.

Обновили и инфраструктуру. Появились понтонный мост и площадки для отдыха.

Границы не помеха

В этом году фестиваль собрал около 56 тысяч человек. В Самарскую область приехали не только со всех концов России, но и из других стран. Чтобы наглядно показать размах, даже соорудили карту Грушинского фестиваля. С картой помогло Российское географическое общество.

Оказалось, что на Грушинский приехали гости из Италии, Индии, Канады, Франции, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана.

Карту наполняли всем миром.

Капсула времени и парусник

Во время фестиваля заложили капсулу времени с посланием поклонникам бардовской песни из будущего. На Грушинскую поляну с места проведения первого фестиваля - из урочища Каменная Чаша в Жигулях - привезли камень, в который и запечатали капсулу.

В церемонии принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Надеюсь, что через 10 лет мы встретимся в том же составе и, конечно, продолжим традиции нашего фестиваля. Мы бережно сохраняем их. И я рад, что появляются новые, как сегодняшняя, - отметил глава региона.

Еще одним ярким моментом фестиваля стал спуск на воду парусника «Валерий Грушин». Его начали строить 29 июня рядом с мостом на озере Головном, а на воду спустили 1 июля. Поучаствовать в работах смогли все желающие.

Парусник «Валерий Грушин». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В строительстве парусника мог принять участие любой желающий.

На сцене был Высоцкий

В этом году 85 лет могло бы исполниться поэту, барду и артисту Владимиру Высоцкому. В год юбилея отца на сцену Грушинского фестиваля поднялся его сын – Никита Высоцкий.

- Мне всегда приятно видеть, как зрители Грушинского фестиваля чтят память моего отца. Я много лет назад приехал сюда первый раз и слышал, как поют песни Высоцкого и со сцены, и у костров. Действительно, сам он никогда не бывал на фестивале, но зрители всегда уважали его творчество, - сказал Никита Высоцкий.

Сначала сын Владимира Высоцкого пел на Главной сцене, а потом вышел на гитару. Там Никита исполнил «Здесь вам не равнина» вместе с Тимуром Ведерниковым, Вадимом Мищуком и… губернатором Дмитрием Азаровым. Зрителям такой неожиданный квартет пришелся по душе.

В этом году на Грушинском было много площадок, в том числе - военно-патриотическая сцена «ZА ПОБЕДУ». За все дни фестиваля на нее вышли 135 авторов-исполнителей со всей страны, а послушали выступления больше 3000 человек.

- Для нас было важно представить свою площадку на этом фестивале. Мы смогли организовать и небольшой лагерь для участников СВО, свою сцену, повесить баннер. И увидели большой интерес к своим выступлениям, – рассказал автор военно-патриотического проекта «Победа» Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина Алексей Халитов.

Тропический ливень на Груше

Не напугал участников фестиваля и тропический ливень, который обрушился на Грушинскую поляну 1 июля. Люди спасались от дождя, как могли.

Кто-то так. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кто-то вот так. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А кто-то даже так. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Грушинский прошел и оставил массу впечатлений. Это была 50-я глава легендарного фестиваля. В следующем году ждем следующую.