«Это было его первое восхождение»: стали известны подробности о пропавшем альпинисте из Самарской области

Стали известны подробности о пропавшем альпинисте из Самарской области. Фото: Александр Шевелев/ВКонтакте

В Северной Осетии разыскивают альпиниста из Самарской области. Мужчина пропал во вторник 2 июля 2023. Турист из Новокуйбышевска вместе с другими любителями экстрима отправился покорять гору Казбек. При восхождении Александр решил перевести дух и отстал от группы. К товарищам он так и не присоединился. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности истории.

Остановился передохнуть и пропал

Как известно, о пропаже 40-летнего Александра сообщил гид туристической группы Анатолий Борисов. По словам проводника, волжанин остановился на полпути, чтобы передохнуть, но пообещал догнать группу уже на контрольной точке. На место встречи Александр так и не явился. Путешественники забили тревогу.

- Заявил о пропаже альпиниста один из участников группы. По его словам, мужчина немного отстал от товарищей, сказав, что догонит их позднее, после чего так и не появился в назначенном месте, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Пешая группа спасателей ищет пропавшего туриста. Фото: скриншот/МЧС России

На поиски отправились спасатели республиканского МЧС России. На помощь снарядили вертолет МИ-8. Однако летательный аппарат не удалось посадить на высоте 4200 метров из-за сильной ветрености, что усложнило поиск. Сейчас Александра Шевелева разыскивает пешая группа.

Продолжил восхождение в поисках своей группы

Как сообщает «КП-Ставрополь», последний раз альпиниста видели на высоте 4900 метров. Вероятно, житель Новокуйбышевска продолжил восхождение в поисках своей команды.

- По имеющейся информации, в последний раз пропавшего туриста видели на отметке примерно в 4900 метров спортсмены из Перми, также совершившие восхождение на вершину, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Оказалось, группа альпинистов из трех человек не была зарегистрирована в МЧС России. Кроме того, есть ли у потерявшегося необходимый инвентарь для восхождения и еда, остается неизвестным.

«Опыта в альпинизме у него не было»

Бывшая жена Александра Анна рассказала журналисту «КП-Самара», что ранее мужчина не совершал восхождений.

- Опыта в альпинизме у Саши нет, это было его первое восхождение. Он очень хорошо подкован в теории, но практики в этом деле не было, - поделилась Анна Шевелева. - Сам он физически подготовленный, спорт в его жизни был всегда. Он очень крепкий и сильный мужчина.

По словам девушки, на Северный Кавказ житель Новокуйбышевска отправился не один. Александр взял в отпуск мать и сына. Родня осталась отдыхать в Железноводске. Мужчина обещал присоединиться к ним 5 июля.

У Александра четверо детей, самому младшему всего три года. Фото: Александр Шевелев/ВКонтакте

- Мой сын и его бабушка сейчас находятся в Железноводске. С ними все хорошо. Честно говоря, всех подробностей его поездки я не знаю. После развода мы не так тесно общались.

«Он очень хороший отец»

Сама Анна узнала о случившимся в социальных сетях. После этого она сообщила о пропаже матери и сыну Александра.

- К сожалению, никакой дополнительной информации у меня нет. Просто молимся сейчас. Очень надеемся, что его найдут целым и невредимым.

По рассказам бывшей жены, Александр долгое время трудимся в строительной фирме в Новокуйбышевске. После стал заниматься ремонтом квартир и изготовлением мебели.

- Еще он очень хороший отец. Всегда много времени уделял нашим детям, - говорит Анна.

У Анны и Александра четверо детей. Самому младшему — три года.

«КП-Самара» следит за развитием событий.