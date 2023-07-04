Сбежала от «золотого» мужа-тирана: подруга блондинки, которой перерезали горло, рассказала всю правду о ее браке с сыном миллионера

Екатерина мечтала выйти замуж и жить как в сказке Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Красавица-блондинка из Самары Екатерина К. осталась в памяти знакомых, как чистый и добрый человек, готовый всегда прийти на помощь. 3 июля 2023 года 34-летней молодой маме перерезал горло уроженец одной из соседних республик. По предварительной версии следствия, Екатерину убили из-за дорогого автомобиля. Преступник планировал угнать машину девушки и представился покупателем - но вместо этого просто перерезал Кате горло. Однако план молодого иностранца не удался, жертва до последнего боролась с угонщиком и смогла на ходу выпасть из машины. В течение суток его задержали.

Девушка решила продать свой люксовый внедорожник, но стала жертвой жестокого преступника Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как стало известно «КП-Самара», погибшая девушка на дорогом люксовом автомобиле оказалась не простой сотрудницей сети аптек. Екатерина К. была когда-то замужем за сыном якутского золотопромышленника-миллионера. Несколько лет назад пара подала на развод, у Екатерины и Александра есть общий сын, который остался проживать с мамой. Подруга убитой рассказала журналисту «Комсомолки», как жилось самарчанке в «сказочном» браке.

Вышла замуж за принца, но оказалась в страшной сказке

Около десяти лет назад молодая девушка из Самары Екатерина К. встретила настоящего принца – сына якутского мультимиллионера. Красивые ухаживания, дорогие рестораны, ювелирные подарки не оставили девушку равнодушной и молодые люди решили пожениться. Через некоторое время у пары появился сын – как две капли похожий на папу. Но брак стал стремительно трещать по швам. Как рассказали знакомые, молодой отец не был готов к созданию семьи и стал частенько «загуливать». Друзья пытались образумить Александра, но тщетно. Катя не выдержала и подала на развод.

Он ей изменял, причем даже не скрываясь. Он всегда был немного жестоким, даже в детстве. Он даже руку на нее поднимал, это я точно знаю. Я его лично ругала. Говорила, зачем тебе это – жена у тебя красавица, сын растет. Но он не слушал. Вокруг него были только деньги, деньги, деньги, - рассказывает журналисту «КП-Самара» подруга Кати на условиях анонимности.

Поделили имущество якутского золотого магната пополам

Когда сыну Кати исполнилось два годика, родители начали оформлять развод. Тогда ситуация сильно обострилась из-за деления имущества. Как рассказала нам знакомая семьи, бывший свекор-миллионер переписывал на невестку некоторое свое имущество – несколько машин, квартиры, дома. В браке они купили квартиру в элитном доме в центре Самары за 11 миллионов рублей. Эту недвижимость «золотой» дедушка оформил на внука.

- При разводе, естественно, все нажитое имущество делилось пополам. Уже тогда отца Александра посадили в СИЗО, поэтому родные были на грани краха, а тут еще и этот развод. Саша тогда с Катей были буквально на ножах. В этом семейном скандале принимала участие и мама Кати, которая отстаивала интересы дочери, оставшуюся одну с ребенком на руках, - говорит наша собеседница.

Подруга Кати уверяет, что экс-супруг отказывался платить алименты сыну. Мужчина утверждал, мол, будет самостоятельно обеспечивать ребенка неофициально. Катя не была уверена в этом, но доподлинно неизвестно, подала ли она иск в суд.

Эффектная блондинка была всегда в центре внимания Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Главу семьи посадили, деньги кончились, пришлось закладывать имущество

После развода Екатерина вместе с сыном уехала из семейного гнездышка в поселке Черновский к своей маме. Больше девушка туда уже не возвращалась.

Саша после развода стал вообще неадекватным, общаться с ним было все сложнее. Он практически сразу сошелся с новой пассией и даже чуть не спился с ней, - говорит знакомая сына миллионера.

Влияние на психическое состояние Александра К. мог оказать также арест отца, из-за чего семье, которая купалась в роскоши, пришлось «затянуть пояса». Семья начала распродавать недвижимость, ценные вещи и даже мебель.

- Последний раз Сашку я видела примерно год назад. Весь в долгах, даже в местном сельском магазинчике он уже несколько лет должен порядка 25 тысяч рублей. Это мы можем на 30-40 тысяч жить, а такие как он всегда хотят большего, вот и распродают все подряд, - рассуждает девушка.

После развода сын остался жить с мамой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По последним данным, которые известны знакомой семьи, Александр работал в небольшой фирме грузчиком.

Известно, что последние годы они не общались с Катей, она даже была против того, чтобы бывший муж виделся с сыном. Однако со свекровью Екатерина К. поддерживала дружеские отношения, часто приходила в гости, чтобы бабушка понянчила внука. Есть вероятность, что после смерти молодой девушки, сын-первоклассник останется жить с ней, так как мать Екатерины скончалась несколько лет назад.

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