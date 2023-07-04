Красавицу блондинку жестоко убили. Фото: соцсети

Блондинкой, которой перерезали горло и выбросили на дорогу из джипа в Самаре 3 июля 2023, оказалась экс-невестка якутского мультимиллионера. Рассказываем новые подробности громкого убийства.

Вышла замуж за «сказочного принца»

Напомним, тело молодой красивой блондинки неизвестный убийца выбросил посреди белого дня на проезжую часть улицы Водников в Самаре 3 июля 2023. У девушки оказалось перерезано горло. Когда к ней подбежали очевидцы, жертва убийцы еще была жива, но от потери крови скончалась до приезда скорой помощи.

Как выяснили журналисты «КП-Самара», 34-летняя Екатерина К., тело которой убийца выбросил из принадлежащего девушке черного джипа «Тойота Лэнд Крузер» - сирота. Екатерина родом из Самары. Как рассказали знакомые девушки, отца в семье не было, а много лет назад умерла и ее мать. Катя отучилась на экономиста – в 2012 году закончила заочное отделение экономического факультета СамГТУ. Красавица с роскошными волосами пользовалась огромной популярностью у мужчин, которые буквально заваливали ее подарками. Однако около 10 лет назад Екатерина отдала руку и сердце почти настоящему сказочному принцу - молодому и богатому сыну мультимиллионера из Якутии Александру К. Ради красавицы-жены "наследный принц" переехал на Волгу и купил роскошный дом в 200 квадратных метров в поселке Черновский под Самарой.

Мужем Екатерины стал сын якутского мультимиллионера. Фото: соцсети

- У Кати и Александра родился сын, однако семейная жизнь не задалась. Катя была популярна у мужчин, и супруг все время ревновал красавицу-жену, - рассказала журналисту «КП-Самара» знакомая семьи, директор похоронного бюро «БЛАГО» Екатерина Костылева. – Это просто не могло хорошо закончиться.

Занялась похоронным бизнесом

В результате в 2019 году пара развелась, роскошный особняк продали за 15 миллионов, имущество разделили через суд. Екатерина осталась одна с ребенком (сейчас сын закончил первый класс – Прим.Ред). Попробовала было заняться бизнесом, открыла небольшую фирму, которая занималась ритуальными услугами. Но похоронный салон просуществовал недолго, всего пару лет, и в 2021 году Екатерина фирму ликвидировала.

У Екатерины осталя сын-первоклассник. Фото: соцсети

В последние годы блондинка работала менеджером в аптечной сети «Вита». Но, судя по всему, у нее был и другой заработок. Девушка ездила на дорогих авто – на ее страничках в соцсетях множество фото с иномарками.

- Это все ее машины, - подтвердила Екатерина Костылева. – Она их очень любила.

Роковой черный джип, в котором девушку убили, Екатерина купила в конце января 2023 года. До этого она ездила на другом джипе – тоже «Лэнд Крузере», но белом.

Могли похитить золота на миллиард

Александр К.- старший, свекор убитой блондинки – человек, широко известный в Якутии. Он начинал свою карьеру по добыче золота еще во времена СССР и стал первым и единственным российским миллиардером, который остался в родной Якутии. У него не было счетов за рубежом, не было других интересов и компаний, кроме золотодобывающей ООО «Янтарь». Кстати Александр – многодетный отец, у него шестеро детей.

Неприятности в процветающем бизнесе начались еще в 2016 году. ООО «Янтарь» попала под надзор прокуратуры из-за невыплаты заработной платы сотрудникам. Количество жалоб было таково, что ситуацию взял под контроль лично председатель Следкома РФ. После вмешательства прокуратуры шесть золотодобывающих предприятий погасили долги по зарплате в 520 млн рублей. Дело приостановили, но в отношении ООО «Янтарь» началась процедура банкротства. В 2019 году миллиардер вновь попал в правоохранительные сводки. На этот раз в отношении него возбудили уголовное дело по целому набору статей. Среди них – «Организация преступного сообщества и участие в нем», «Кража», «Незаконный оборот драгметаллов», «Мошенничество» и др.

Красавица любила дорогие машины - и все время их продавала. Фото: соцсети

- По версии следствия, с ноября 2018 по август 2019 года бизнесмен и девять его сообщников похитили более 297 кг золота на 979 млн руб. и серебро весом 3,6 кг стоимостью 136 тыс. руб. путем добычи на неразрешенных участках, - сообщили в МВД РФ.

Якутский золотодобытчик вину не признал. Более того, по одной из версий уголовное дело могло быть попыткой рейдерского захвата со стороны… группы неких бизнесменов из Самарской области. Правда, пока эта версия не нашла подтверждения. Тверской суд Москвы отправил Александра К. в СИЗО на время суда. Следствие идет уже более двух лет, все это время миллиардер находится в Бутырской тюрьме.

Сама посадила убийцу в машину

Что случилось, и почему красавица-блондинка пустила к себе в машину убийцу, предстоит выяснить полиции. По одной из версий, убить женщину мог потенциальный покупатель автомобиля – «Лэнд Крузер» был выставлен на продажу за 3,6 млн рублей, и по некоторым данным Екатерина вместе с похожим на убийцу мужчиной перед этим заезжала в РЭО. Однако если грабитель решил таким образом завладеть дорогим авто, то зачем было выбрасывать свою жертву из машины у всех на виду вместо того, чтобы попытаться спрятать тело? Ведь полиция сразу объявила план «Перехват» и джип очень быстро нашли – убийце пришлось его бросить. Может быть девушка отчаянно боролась за жизнь, и сама попыталась покинуть машину, чтобы спастись? Или же неизвестный мужчина изначально шел убивать и лишь прикинулся покупателем, чтобы втереться в доверие? Может ли в этом деле быть след якутских миллионов или конфликтов вокруг ритуального бизнеса? На все эти вопросы теперь предстоит ответить следствию.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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