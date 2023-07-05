Ветер и романтика: Грушинский фестиваль украсила парусная регата

Победителям вручили подарки от Ростелекома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волга, приятный ветерок натягивает, выгибает белые паруса, взметнувшиеся к небу. Капитаны, экипаж сосредоточены, ловят парусами ветер, стараются вырваться вперед. Парусная регата на 50-м юбилейном Грушинском фестивале стала одним из ярчайших спортивных событий. Семь экипажей вышли на старт гонки в акватории Волги и весь путь буквально борт к борту бились за первенство. Победила, конечно, дружба. Но сильнейшие получили награды – порадовать победителей удалось благодаря компании «Ростелеком», которая не только стала спонсором фестиваля, но и поддержала проведение столь зрелищного и востребованного соревнования.

- Люди, которые создавали фестиваль, сами занимались парусным спортом с самого начала, и мы просто продолжаем эту традицию. Замечательно, что бизнес поддерживает такие начинания, ведь наша задача – продвигать этот вид спорта, приобщать к нему детей. Мы живем на Волге, и я уверен, что над ней всегда должны быть паруса, - отметил представитель сообщества разборных парусных судов г. Самары, один из участников регаты Вячеслав Маркелов.

Руководитель Спортцентра Станислав Валицкий также подчеркнул, что помощь «Ростелекома» в организации этого спортивного мероприятия была неоценима.

- Организация регаты дело трудозатратное. И нам хотелось обязательно порадовать и удивить тех, кто будет биться за победу, кому покорится ветер и парус. И благодаря нашим партнерам все получилось. Мы смогли собрать всех участников на награждение и еще раз поделиться эмоциями после парусной гонки.

Среди капитанов и членов экипажа регаты – и начинающие спортсмены, и уже опытные моряки. Юрий Сулоев признается, что под парусом ходит уже 60 лет!

- Я рад, что на Грушинском фестивале уделили внимание развитию нашего вида спорта. Хочется, чтобы его видели как можно больше зрителей. А на фестивале авторской песни парусам самое место - ведь это романтика, которая присуща и творчеству бардов. Сами соревнования мне понравились, мы заняли призовое место, хоть и порвали парус, - смеется он.

Как рассказали в «Ростелекоме», у компании не было сомнений в том, что нужно поддержать проект, ставший визитной карточкой региона –фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Он уже давно стал народным, а для цифрового оператора человечность – один из ключевых принципов работы. Это значит, что поддержку получают те проекты, которые востребованы у максимального числа людей, несут в себе правильные и важные ориентиры.

Цель проведения фестиваля – воспитание подрастающего поколения на примере подвига студента, погибшего при спасении детей. Это – образец мужества и самоотверженности, который необходим молодежи. Кроме того, в этом году фестиваль действительно преобразился: новая лестница, амфитеатр, палатки с умывальниками, удобные дорожки – все это сделало Поляну фестиваля максимально удобной для людей.

- Опираясь на современные технологии, мы концентрируем свое внимание на людях – с их интересами, желаниями и потребностями, стремимся, чтобы с брендом «Ростелеком» у них ассоциировалось новое, стабильно высокое качество работы и качество жизни, - отметили в Ростелекоме.