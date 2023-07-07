Выдвигаются разные версии причин взрывва на заводе в Чапаевске. Фото: соцсети

Названы предварительные причины взрыва на заводе «Промсинтез» под Самарой 7 июля 2023 года. Как стало известно, во время взрыва погибли шесть человек, еще двое пострадали, все это сотрудники цехов №3 и №5.

Почему произошел взрыв на заводе «Промсинтез» в Чапаевске 7 июля 2023

В настоящее время есть несколько версий того, почему произошло ЧП на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Чапаевске Самарской области.

По одной из версий, взрыв мог произойти во время выполнения демонтажных работ. Якобы сотрудники демонтировали оборудование, однако нарушили технику безопасности. Эту версию сейчас проверяют эксперты.

Версии взрыва на заводе «Промсинтез» в Чапаевске 7 июля 2023

Согласно второй версии, во всем виновата труба, по которой на предприятие подавался жидкий азот. Якобы по непонятной пока причине она могла взорваться. Однако эта версия пока также не получила официального подтверждения.

Причины взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области 7 июля 2023

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале озвучил еще одну вероятную версию произошедшей трагедии. По его словам взрыв, который унес жизни 6 человек, мог произойти при выполнении сварочных работ. - По предварительной информации, трубы, которые варили, могли оказаться не новыми и ранее использоваться, также на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, - написал парламентарий.- Также появились данные, что в них могли сохраниться остатки взрывчатых веществ.

Так ли это на самом деле и по какой причине произошел взрыв на заводе «Промсинтез» под Самарой, будет выяснять следствие. Напомним, завод «Промсинтез» расположен в Чапаевске и занимается производством промышленных взрывчатых веществ.

«КП-Самара» отправила запрос на комментарий в СУ СК РФ по Самарской области, однако на момент публикации ответ не был получен.