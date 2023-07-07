История предприятия "Промсинтез" насчитывает уже более 111 лет. Фото: соцсети

Чапаевский завод «Промсинтез» 7 июля 2023 года в буквальном смысле прогремел на всю страну. Взрыв, произошедший предположительно во время демонтажа трубопровода, унес жизни 6 человек. «КП-Самара» рассказывает, что известно о заводе "Промсинтез" в Самарской области, историю и ЧП, которые на нем происходили.

В честь Великого князя

История завода восходит еще к временам Российской Империи.

«Высочайшим соизволением, последовавшим во второй день декабря 1909 года, разрешено построить Самарский завод взрывчатых веществ на участке, принадлежащем Крестьянскому земельному банку, в четырех верстах от станции Томылово Златоустовской железной дороги», - так писали газеты о царском указе, положившем начало истории предприятия.

«Директором» строящегося, а затем и функционирующего завода был назначен генерал-майор артиллерии Владимир Порфирьевич Иващенко. Датой открытия предприятия считается 15 сентября 1911 года, когда была выпущена первая продукция. Таким образом, сейчас заводу, на котором произошло ЧП из-за демонтажа старого оборудования, - 111 лет.

Завод до 1918 года именовался Сергиевским, но село Сергиевск, находящееся на другом краю Самарской области, здесь ни при чем. Предприятие изначально базировалось близ нынешнего города Чапаевска и носило имя генерала – инспектора артиллерии Великого князя Сергия Михайловича.

В советские времена этот завод был известен под названием «Полимер», а нынешнее имя «Промсинтез» было ему присвоено в 1997 году.

Что производит завод «Промсинтез» в Самарской области

Если коротко – завод специализируется на выпуске взрывчатых и химических веществ, применяемых как в военной, так и в горнодобывающей промышленности.

«Промсинтез» является градообразующим предприятием для Чапаевска, на нем работает более 1200 человек, а городскую казну налогами завод пополняет более чем наполовину.

На заводе уже падали вагоны с тротилом

Это не первое ЧП на производстве, имеющем повышенную опасность из-за специфики выпускаемой продукции.

- Самый крупный инцидент за всю историю предприятия произошел 16 февраля 1944 года. Неожиданно взлетела на воздух мастерская № 244, а затем, всего через пять минут, взорвалась также и соседняя с ней мастерская № 261. На месте кирпичных зданий образовались две громадные воронки глубиной до 9 метров. Помимо самих мастерских, взрывы в тот момент частично или полностью разрушили еще 44 производственных объекта. Всего во время этой трагедии погибло 80 человек, в том числе 69 работников завода. Остальные погибшие были рядовыми горожанами, которых взрывная волна достала даже за заводским забором, - писал сайт историческая-самара.рф.

Взрывы с жертвами происходили на предприятии и позже - в 1955, 1958, 1984 и 1985 годах.

10 лет назад, в августе 2013 года, на территории предприятия ударились в отбойник и перевернулись несколько вагонов, нагруженных тротилом.

- Один вагон лежит, другой стоит, а третий в полувисячем состоянии, из него-то и вывалилось примерно 6 килограммов тротила, - так описывалась чрезвычайная ситуация в сводках МВД.

Всего в каждом из вагонов находилось по 60 тонн взрывчатого вещества, предназначавшегося для горных работ. К счастью, тротил не сдетонировал на жаре и обошлось без жертв и пострадавших.

Тогда двумя месяцами ранее в Чапаевске произошло ЧП гораздо более крупного масштаба. В июне 2013 года загорелись и стали взрываться боеприпасы, принадлежавшие утилизации, на военном полигоне близ города, в непосредственной близости от трассы Самара – Волгоград. «Салют» продолжался несколько дней, погиб один человек.

На этом фоне инцидент с опрокинувшимися вагонами на «Промсинтезе» не получил большого резонанса. Теперь, спустя десять лет – уже более серьезное происшествие с человеческими жертвами.

Новый инвестор

В первой половине 2022 года, когда резко возрос спрос на производство взрывчатых веществ, СМИ писали о вхождении в состав акционеров «Промсинтеза» новой фигуры – Дениса Избрехта.

Ранее имя бизнесмена встречалось, в частности, в информации о сделке по приобретению одной трети столичного ЦУМа. Также он имел отношение к сети строительных гипермаркетов «Метрика», а также ЖК «Западное Одинцово» - все это в столичном регионе.