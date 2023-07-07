"Промсинтез"- один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России. Фото: соцсети

На заводе «Промсинтез» под Самарой идут следственные действия из-за сильного взрыва 7 июля 2023, из-за которого погибли шесть человек. Собрали все, что известно, последние новости о взрыве на «Промсинтезе» в Самарской области.

«Мы услышали сильный грохот»

Взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ «Промсинтез» в городе Чапаевск Самарской области прогремел около полудня 7 июля 2023. По сообщениям экстренных служб в результате погибли шесть человек, еще двое получили ранения. Один из них, 45-летний Евгений К. с черепно-мозговой травмой сейчас находится в реанимации, еще один, 45-летний Валерий, получил контузию и также находится под наблюдением врачей. Сообщается, что все погибшие и пострадавшие - работники цехов №3 и №5.

Очевидцы рассказывают о громком хлопке, который был слышен во многих районах города.

- В районе училища очень сильный грохот был, аж по окнам вибрация пошла, - рассказывает жительница Чапаевска Злата.

По одной из версий причиной взрыва могли стать сварочные работы. Фото: соцсети

«Компетентные органы разберутся»

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, ведутся следственные действия. Ситуацию прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Нахожусь на связи с МЧС, правоохранительными ведомствами и руководством предприятия по ситуации на «Промсинтезе», - прокомментировал глава региона. - Ведутся следственные действия. До их завершения говорить о причинах произошедшего преждевременно. Компетентные специалисты разберутся в ситуации и определят, почему произошла трагедия. Также дал необходимые поручения социальному блоку правительства. На особый контроль поставил оказание медицинской помощи пострадавшим. Готовы оказать всю необходимую помощь родственникам погибших. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял близких.

Появилось несколько версий

Хотя официальные причины ЧП пока не называются, уже появились неофициальные версии причин взрыва. По некоторым данным, трагедия могла произойти во время ремонтных или демонтажных работ. Также еще одна версия связана с трубой, по которой подавался жидкий азот.

А депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что причиной взрыва могли стать сварочные работы. Якобы трубы, которые варили, могли оказаться не новыми и ранее использовались на предприятиях ОПК, в результате остатки взрывчатых веществ могли сдетонировать

Однако точные причины взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области 7 июля 2023 назовут эксперты после завершения следствия.

Завод «Промсинтез» - один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России. Предприятие работает с 1997 года и является преемником Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ, основанного в 1911 году.