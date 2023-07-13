«Сквозь провалившуюся крышу льют дожди»: что происходит с пострадавшим в пожаре домом Челышева

Тротуар вдоль "дома Челышева" в Самаре по-прежнему перекрыт ограждениями Фото: Евгений ЕГОРОВ

В редакцию «КП-Самара» обратились читатели с жалобой на дорожную ситуацию возле знаменитого (в последнее время – печально знаменитого) Дома Челышева на улице Красноармейской в областном центре. Выяснилось, что после крупного пожара в марте 2023 года ремонт в доме так и не начали, а тротуар рядом с ним до сих пор перегорожен. Корреспондент «КП-Самара» выяснил, что сейчас происходит с «домом Челышева», ведутся ли какие-то работы по восстановлению и каковы перспективы приведения исторического здания в нормальное состояние.

Огороженный тротуар и строительный мусор

Дом Челышева в очередной раз горел в марте 2023 года. После этого прошло уже почти четыре месяца, а тротуар по четной стороне улицы Красноармейской от Братьев Коростелевых до Ленинской по-прежнему перекрыт ограждениями и завален кусками жести, осколками кирпичей и прочим строительным мусором.

- Весь мусор, оставшийся после пожара и его тушения, мы уже убрали – силами самих жильцов и управляющей компании. Причем как на тротуаре со стороны улицы, так и во дворе. Поскольку ремонтные работы пока так и не начались, ветром периодически сносит с крыши и из прогоревших окон отдельные незакрепленные элементы. В том числе поэтому тротуар перегорожен, - пояснил «КП-Самара» старший по дому Владимир Лаптев.

А вот почему сейчас на объекте не ведется никаких работ – это и пытаются выяснить собственники жилья в доме по Красноармейской, 60.

Денег нет, но вы платите

На данный момент ситуация такая. После пожара проведена экспертиза, выявившая состояние конструкций дома, перечень необходимых работ и требуемый объем финансирования.

- Слава богу, стены, как показала экспертиза, в отличном состоянии, фундамент тоже. Дом подновить, отремонтировать, и он еще будет стоять долго. Но пока никаких работ не ведется, так как нет финансирования. Нам говорят, что деньги не поступили в Фонд капремонта. Но ведь за несколько дней до пожара уже стартовали работы в рамках капитального ремонта, люди приходили и начинали освобождать чердачные помещения – значит, на тот момент средства были? И если так, то почему их нет сейчас? Непонятная ситуация, - удивляется Владимир Лаптев.

Согласно результатам экспертизы, на первый этап восстановительных работ требуется 90 миллионов рублей. И сейчас все «подвисло» в ожидании финансирования.

При этом вскоре после пожара было озвучено, что первым делом в течение лета необходимо восстановить теплый контур здания, чтобы дом и коммуникации в нем не промерзли зимой. Но чтобы вести теплый контур, необходимо залатать провалившуюся крышу. А чтобы приступить к ремонту кровли, необходимо заменить пострадавшие деревянные перекрытия верхнего этажа.

И пока этого не происходит – во время дождей влага сквозь дырявую крышу проникает в несущие конструкции, отчего ситуация только ухудшается, а объем необходимых работ и их продолжительность – увеличивается. А значит, может потребоваться и увеличение финансирования и новая экспертиза. Замкнутый круг, разорвать который может только как можно более скорое начало работ.

При этом многие жильцы вернулись в свои квартиры.

- Я тоже сейчас живу здесь. Наш подъезд не пострадал во время пожара. Вода и электричество у нас сейчас есть, хотим добиться подключения газа. Кто-то и рад был бы уехать, но куда? Маневренного фонда в городе просто нет, кроме пресловутого поселка Озерного, куда никто ехать не хочет, - рассказывает Владимир Лаптев.

Нюанс ситуации еще и в том, что оставшиеся проживать в доме собственники исправно платят взносы в фонд капремонта. А ремонта тогда, когда он просто необходим и его нельзя откладывать, - нет.

Журналист "КП-Самара" отправил запрос в Фонд капремонта. Однако на момент публикации материала ответ не был получен.

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