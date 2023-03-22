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НовостиПроисшествия22 марта 2023 17:38

В Самаре в очередной раз загорелся исторический дом Челышева на Красноармейской

Жильцы дома считают, что это поджог
Евгений ЕГОРОВ
В "доме Челышева" уже не в первый раз случается пожар

В "доме Челышева" уже не в первый раз случается пожар

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вечером 22 марта 2023 года загорелся жилой дом по улице Красноармейской. Это известный «Доходный дом Челышева», признанный объектом культурного наследия.

- Пожарно-спасательные подразделения находятся на месте вызова, принимают меры по тушению пожара. Дополнительная информация уточняется, - сообщили в региональном МЧС.

Корреспондент «КП-Самара» связался со старшим по дому Владимиром Лаптевым.

- Нас опять подожгли! Горит второй подъезд, люди там жили, теперь уже не будут, наверное. Никаких подробностей пока сам не знаю, - рассказал Владимир.

Это уже не первый и не второй пожар в историческом доме. Почти ровно год назад, 3 марта 2022 года в доме выгорел 5-й подъезд. В ближайшее время в доме должен был начаться капитальный ремонт.