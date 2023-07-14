«Ей было всего 19»: очевидцы рассказали о страшном ДТП с мотоциклами в Тольятти, где погибла девушка

Погибшая девушка приехала из другого города навестить отца. Фото: ГУ МВД по Самарской области/Соцсети

В ночь на 13 июля 2023 года в Комсомольском районе Тольятти на улице Коммунистической произошло столкновение двух мотоциклов. В результате страшного ДТП погибла 19-летняя девушка, а еще трое молодых людей оказались в больнице. Знакомые рассказали журналисту «КП-Самара» подробности смертельной аварии.

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По предварительной информации полицейских, 29-летний водитель на мотоцикле «Ducati Hypermotard» превысил скорость и столкнулся с мотоциклом «Avantis Dakar», за рулем которого был 32-летний мужчина. У обоих мотоциклистов пассажирами ехали молодые девушки.

- На месте происшествия скончалась 19-летняя пассажирка «Avantis Dakar». Двое мужчин и 29-летняя девушка-пассажир «Ducati Hypermotard» были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Погибла молодая спортсменка

Как удалось выяснить «КП-Самара», погибшей оказалась 19-летняя фехтовальщица Ксения М. Девушка была родом из Тольятти, но последние годы проживала в Краснодаре.

- Она приехала на лето к отцу в Тольятти. Водитель мотоцикла встал на светофоре на «красный» свет и в них врезался на большой скорости другой мотоциклист с пассажиром. У Ксюши была специальная экипировка, но дешевый китайский шлем, который, к сожалению, ее не спас, - рассказывает Маргарита Г., которая была в тот роковой вечер на месте событий.

Ксения несколько лет живет в Краснодаре Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Трое пострадавших в тяжелом состоянии

Родственники всех пострадавших в серьезной аварии в настоящий момент отказываются от каких-либо комментариев.

- У четырех семей горе. Одна семья потеряла ребенка, в трех других дети находятся на грани жизни и смерти. С места аварии их увозили в тяжелом состоянии. Неизвестно, выберутся ли они, - рассказала нам жительница Тольятти Надежда К.

Родные и близкие не могут поверить, что молодая красавица погибла Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На странице погибшей Ксении М. в социальных сетях появляются все новые записи от родственников и близких, которые не могут поверить, что красивой молодой девушки больше нет в живых.

- Эту боль и утрату невозможно передать словами! Покойся с богом моя девочка, - пишет родная тетя погибшей Екатерина К.

Прощание с Ксенией М. состоится 15 июля 2023 года в Преображенском кафедральном соборе в Тольятти. Редакция «Комсомольской правды» выражает глубокие соболезнования родным и близким.

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