Суперзвезда 90-х Линда даст концерт в Самаре 23 августа. Фото: Иван Макеев

Концертная жизнь в августе 2023 в Самаре в основном пройдет на камерных площадках без гигантов российской эстрады. Рассказываем про концерты в Самаре в августе 2023 года.

Ssshhhiiittt!

Когда: 12 августа, 20.00

Где: КЗ «Сигнал» (ул. Лесная, 23к2)

Билеты: 1400-4000 руб.

Ssshhhiiittt! - российская рок-группа, основанная Никитой Кисловым в 2015 году. Команда обрела свою популярность в 2017 году через соцсеть ВКонтакте. Музыка группы придется по вкусу фанатам Валентина Стрыкало.

«Краски»

Когда: 19 августа, 20.00

Где: ресторан «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15)

Билеты: 700-5600 руб.

Уже второй раз за год группа «Краски» в «Максимилиансе» приглашает поностальгировать по концу 90-х под незатейливые песенки солистки группы Оксаны Ковалевской - «Он не знает ничего» и «Старший брат».

Линда

Когда: 23 августа, 20.00

Где: ресторан «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15)

Билеты: 1300-20000 руб.

Суперзвезда 90-х, одна из самых загадочных певиц российской эстрады - Линда - выступит в «Максимилиансе». Вспомним молодость под «Мало огня» и «Северный ветер».

Ольга Олейникова и Emergency Band

Когда: 24 августа, 20.00

Где: ресторан «Дом Сивре» (ул. Степана Разина, 128)

Билеты: 800-2500 руб.

Звезда шоу «Голос» Ольга Олейникова выступит в итальянском ресторане в рамках фестиваля «Джаз в доме Сивре». Яркая и энергичная исполнительница вместе с Emergency Band споет золотые хиты классического рока в оригинальных версиях. Концерт 18+.

Гала-концерт узбекских оперных певцов

Когда: 29 августа, 19.00

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 131)

Билеты: 700-1200 руб.

Солисты Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои

Малика Норматова, Феруза Юсупова и другие исполнят увертюры и арии из опер зарубежных и русских композиторов, неаполитанские песни, сарсуэлы, а также произведения из узбекского национального репертуара.