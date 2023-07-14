Писарский получает больше Захаряна: в СМИ рассказали о зарплатах футболистов РПЛ

Владимир Писарский получает в "Крыльях" значительно большую зарплату, чем в "Оренбурге". Фото: ПФК "Крылья Советов"

В СМИ появились данные о зарплатах некоторых футболистов клубов Российской премьер-лиги. При этом источник сразу оговаривается, что сведения не всегда могут быть точными, так как содержание контрактов является коммерческой тайной. Потому опубликованные цифры носят в большей степени предположительный характер.

Писарский — самый «дорогой»?

Если верить приведенным данным, то в «Крыльях Советов» самая высокая зарплата у Владимира Писарского — она составляет 800 тысяч евро в год. По нынешнему курсу это 80,544 млн рублей. В пересчете на месячную зарплату получается 6 712 000 рублей.

Вполне вероятно, что в эту сумму входят бонусы, выплаченные при подписании контракта. Потому что в момент, когда совершалась сделка, в различных инсайдерских телеграм-каналах и СМИ мелькали немного другие цифры. Сообщалось, что в «Оренбурге» Писарский (тогда еще Сычевой) получал 2 млн рублей в месяц, а «Крылья» положили ему оклад вдвое больше.

Кстати, в исследовании Kick указано, что в «Оренбурге» потолок зарплат составляет 1,8 млн рублей в месяц, и это клубная политика.

Два капитана

Немного меньше Писарского, как утверждает источник, в «Крыльях» зарабатывает вице-капитан Роман Евгеньев. Его годовой доход — 700 тысяч евро (сегодня от 70,476 млн рублей) или 5 873 000 рублей в месяц.

Впрочем, и здесь данные могут быть некорректны в месячном пересчете, так как Евгеньев переходил в «Крылья» свободным агентом, а это обычно подразумевает единовременную бонусную выплату при заключении контракта. К тому же в январе 2023 года самарский клуб переподписал соглашение с Евгеньевым — наверняка на улучшенных для футболиста условиях и с возможными дополнительными бонусами.

Играющий в центре обороны бок о бок с Евгеньевым капитан «Крыльев» Александр Солдатенков, по версии инсайдера, получает 400 тысяч евро в год. Если сейчас пересчитать это в рубли, выходит 40,272 млн в год, то есть 3 356 000 рублей в месяц.

Также источник называет зарплату Николая Рассказова. Защитник перешел из «Спартака» в «Крылья Советов» на зарплату 225 тысяч евро (22,653 млн рублей) в год. В месяц это «всего» 1 887 750 рублей.

А что у «бывших»?

Любопытно сравнить, на какие оклады ушли футболисты из «Крыльев Советов» в топ-клубы «на повышение».

Иван Сергеев в «Зените» получает 1,1 млн евро в год (9,229 млн рублей в месяц). Антон Зиньковский в «Спартаке» - 920 тысяч евро в год (7, 718 млн рублей в месяц). Сергей Пиняев и Максим Глушенков в «Локомотиве» - по 750 тысяч евро в год (6,292 млн рублей в месяц).

А вот зарплата Сергея Божина в «Факеле» (240 тыс. евро в год) сопоставима с тем, что получает в «Крыльях» Рассказов.

Уроженец Самары Арсен Захарян, которым не так давно интересовался «Челси», получает в московском «Динамо», согласно приведенным данным, чуть меньше 500 тысяч евро в год.

Из всех «бывших» самарцев наибольший оклад сейчас у Александра Соболева. Нынешний форвард «Спартака» по новому соглашению получает 2 млн евро в год. Если в рубли зарплату ему пересчитывают по текущему курсу, то сейчас в месяц должно выходить по 16,78 млн рублей.

Главный тренер

Зарплата главного тренера «Крыльев Советов» в начале июня 2023 года в одном из телеграм-каналов называлась предположительно в размере около 8 млн рублей в месяц.

Еще раз оговоримся, что все эти данные носят «инсайдерский» характер и могут соответствовать действительности с большей или меньшей степенью приближения.

16 июля «Крылья Советов» проведут последний перед стартом нового сезона контрольный матч. На «Солидарность Самара Арене» они примут екатеринбургский «Урал». Вход свободный, по окончании матча пройдет встреча с болельщиками в необычном формате.