«Крылья Советов» продлили соглашение с защитником Романом Евгеньевым

Роман Евгеньев растет в "Крыльях" как футболист. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» продлили контракт с защитником Романом Евгеньевым. Новое соглашение действует до июня 2026 года.

Евгеньев перешел в «Крылья» из московского «Динамо» в июле 2022 года, заключив двухгодичный контракт до лета 2024-го. Новое соглашение, таким образом, продлевает отношения футболиста с клубом еще на два года.

- Роман Евгеньев хорошо себя зарекомендовал с самых первых дней в «Крыльях». Он демонстрирует стабильную игру, отлично взаимодействует с другими футболистами, - такую характеристику футболисту дал спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, комментируя на клубном сайте новое соглашение.

Корниленко выразил уверенность, что Евгеньев продолжит прогрессировать в самарской команде.

Подобной же истории ждут в Самаре и от защитника Николая Рассказова, который 27 января 2023 официально оформил переход в «Крылья Советов» из московского «Спартака».