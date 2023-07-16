Не пустит за руль пьяных и больных: ученые создали комплекс дистанционного мониторинга здоровья водителей

Новый комплекс размером чуть больше ноутбука. Фото: priority2030.ru

Самарские ученые создали комплекс, который предназначен для дистанционного мониторинга состояния здоровья водителей и операторов. Его разработали в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России. Благодаря новой разработке должна повыситься безопасность на дорогах и на производстве, в том числе в отдаленных районах. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Приоритет 2023».

Дистанционный контроль

Созданный самарскими учеными программно-аппаратный комплекс дистанционного анализа биофизических параметров человека предназначен для предрейсового, послерейсового, предсменного и послесменного контроля водителей и операторов оборудования, установленного на различных промышленных предприятиях. Это телемедицинский кейс весьма компактных размеров – немногим больше обычного ноутбука. Такие параметры делают новинку удобной для использования не только на крупных предприятиях, но и в отдаленных районах (например, в месте проведения аварийно- спасательных работ.

- В состав кейса входит тонометр с измерением пульса, термометр, алкотестер и электронный планшет, - объясняет руководитель проекта, завкафедрой факультетской терапии СамГМУ, главный внештатный терапевт Самарской области Олег Фатенков. - Их объединяет единое программное обеспечение Health Check-Up, которое было разработано экспертами Самарского медуниверситета. Каждый сотрудник перед рейсом или сменой производит оценку показателей своего здоровья. После проверки здоровья сотрудника система передает показатели в медучреждение. Таким образом врач дистанционно анализирует состояние здоровья и дает допуск к работе. Предприятию не требуется собственный штат медицинских работников, помещение и специальная лицензия. За счет этого можно существенно сэкономить силы, средства и время.

Серийное производство начнут в 2024

Предполагается, что новая разработка позволит предотвратить осложнения для здоровья работника и не допустить до рейса или смены сотрудника, чье состояние вызывает опасения.

- Если тонометр покажет отклонения в артериальном давлении или пульсе, это значит, что есть риск, например, гипертонического криза, и водителя не допустят до рейса. Одновременно врач сделает необходимые назначения, которые помогут водителю привести здоровье в порядок, - отмечает Олег Фатенков.- Не допустят водителя до рейса и в том случае, если алкотестер обнаружит пары алкоголя или выяснится, что у человека повышена температура.

Сейчас комплекс проходит апробацию в Консультативно-диагностическом медицинском центре в Самаре. Предполагается, что проверка завершится в течение месяца. А после этого начнется коммерческая реализация проекта. Запустить комплекс в расширенную апробацию планируют в сентябре 2023, а наладить серийное производство – уже в 2024 году.

Проект реализуется в рамках участия СамГМУ Минздрава России в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» (национальный проект «Наука и университеты»).