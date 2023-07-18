Хоккеист отказался от чешского гражданства ради выступления за «Ладу» в КХЛ

Прошлый сезон Сафин провел в пражской «Спарте». Фото: официальный сайт ХК «Спарта» (Прага) / hcsparta.cz

Новичок тольяттинской «Лады», которая в новом сезоне вернется в Континентальную хоккейную лигу, чех Остап Сафин откажется от гражданства Чехии. Спортсмен намерен получить российский паспорт. Об этом заявил спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.

- Он не будет считаться легионером в КХЛ после оформления всех оставшихся документов. Сафин отказался от чешского гражданства и вскоре он должен получить российский паспорт, - сказал Якубов.

Родился в Чехии, но считает себя русским

Остап Сафин родился и вырос в Чехии, в Праге, где и начал играть в хоккей, но его родители из России. При этом хоккеист говорит на русском и в России был –регулярно приезжал на праздники к родственникам. Более того, в соцсетях Сафин называл себя именно русским.

Однако выступал хоккеист за чешские, канадские и американские команды, а также за молодежную сборную Чехии.

В 2017 году он вышел на драфт НХЛ, где его в четвертом раунде выбрал клуб «Эдмонтон Ойлерз». В том же году Сафин уехал в Северную Америку, где пробовал себя в разных командах низших лиг Канады и США. В 2022 году вернулся в Чехию и подписал контракт с пражской «Спартой».

За пражскую команду 24-летний форвард провел 43 матча и набрал 14 очков (9 голов и 5 голевых передач). Показатель полезности игрока - +5.

В «Ладе» на просмотре

15 июля «Лада» объявила о подписании с Сафиным пробного контракта. Ключевое слово здесь – пробный. Если проще, то нападающий в тольяттинском клубе на просмотре.

Сейчас тренерский штаб оценивает форму и способности Остапа Сафина. Если он приглянется «Ладе», то с хоккеистом заключат полноценный контракт. Если нет – нападающему придется искать другой клуб.

При втором раскладе путь в Чехию для Сафина фактически закрыт. Правительство этой страны запретило россиянам участвовать в спортивных соревнованиях в Чехии, а гражданам Чехии запретило выступать в России.