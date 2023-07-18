«Мальков могли сгубить токсины»: ученые назвали причину появления мертвой рыбы в Волге

Мальков в Волге губят, вероятно, цианобактерии. Фото: "Самара № 1"

Две гипотезы

В середине июля 2023 года жители Самары обеспокоились массовой гибелью мальков рыбы в Волге. Так, в соцсетях появились фото большого количества мертвых мальков на берегу Волги и в прибрежной воде под 9-й просекой.

По просьбе «КП-Самара» ситуацию прокомментировал доктор технических наук, зав. лабораторией Института экологии Волжского бассейна РАН Владимир Селезнев.

- Надо разбираться с каждой конкретной ситуацией. Но судя по описанию, произойти могло следующее, у меня предварительно две гипотезы. Первая: мальков могли сгубить токсины, выделяемые в воду размножившимися цианобактериями — так называемыми сине-зелеными водорослями. Вторая: в этой зеленой пленке водорослей, покрывающей верхний слой воды, наоборот, есть избыток кислорода. Более взрослая рыба это переносит легче, а мальки, плавающие у поверхности воды, отравляются большим количеством кислорода и гибнут, - предположил ученый.

Гибнут не только мальки

Владимир Селезнев уточнил, что сам он склоняется к тому, что, скорее всего, дело именно в цианобактериях.

- Мы в этом году уже наблюдали в акватории Куйбышевского водохранилища мертвые туши более крупной рыбы — судака, который живет на глубине. И очевидно, что в этом случае нужно говорить о недостатке кислорода, - рассказал специалист.

Тот факт, что массовый замор рыбы наблюдается в не самую жаркую погоду, не противоречит этой версии. Наблюдается так называемый отложенный эффект уже прошедшей жары.

- В дни, когда стояла сильная жара, вода сильно прогревалась и водоросли активно размножались. И теперь мы наблюдаем результат этого размножения. Цианобактерии в большом количестве выделяют токсины и забирают кислород, что приводит к гибели рыбы, - пояснил Владимир Селезнев.

Кто виноват и что делать

Возможность подобного развития событий ученый предрекал в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» еще в конце июня 2023 года. Тогда он пояснил, что на размножение цианобактерий в Волге влияет не только климатический, но и антропогенный фактор, то есть влияние человеческой деятельности. Проблема признана на уровне Госдумы РФ, создана рабочая группа парламента и программа деятельности.